　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英國安案結案陳詞　因天氣惡劣延後

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（圖／路透）

文／中央社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控勾結外國勢力的國安案件，控辯雙方原先預定今天起在法院進行結案陳詞，但由於香港下暴雨，司法機構取消所有審訊，包括黎智英案等全部延期。

香港今天清晨起持續下暴雨，天文台發出最高等級的黑色暴雨警告，司法機構相應取消今天所有預定審訊。據了解，黎智英案的結案陳詞（控辯雙方提交的最後論述）順延至明天進行。

這起案件由香港高等法院原訟庭審理，高院原先預定今天借用灣仔區域法院進行聆訊。

黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件於2023年12月開審，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭審理。

控方於2024年6月11日（審訊第90日）完成舉證，3名法官裁定所有控罪表證成立。其後，黎智英選擇出庭自辯，作供52天，控辯雙方預定今天起以口頭結案陳詞，預計需時8天。

除了黎智英，蘋果日報3家相關公司也被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，它們是蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，在審訊過程中沒有傳召證人。

在長達百餘天的審訊中，黎智英否認一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，以及兩項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪；蘋果日報3家相關公司全部否認一項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。

美國和歐洲一直關注黎智英案，強烈要求香港當局釋放黎智英；歐洲議會6月通過一項決議，呼籲立即釋放黎智英，並廢除香港的國家安全法，認為相關法令被用來針對黎智英等民主派人士。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

黎智英國安案結案陳詞　因天氣惡劣延後

陸擬加強新能源汽車監管　禁止輔助駕駛當自動駕駛

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：算力總規模全球第二　「缺芯少魂」問題逐步解決

陸現役「運力最強」長征火箭發射　首採用多助推尾翼並行總裝方案

「楊柳」帶狂風登陸！多大橋關閉　福建居民嚇：壓迫感太強了

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃　100％蚊子已出現抗藥性

身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

中國外交部約談日本公使 　關切歷史及台灣議題

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

黎智英國安案結案陳詞　因天氣惡劣延後

陸擬加強新能源汽車監管　禁止輔助駕駛當自動駕駛

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：算力總規模全球第二　「缺芯少魂」問題逐步解決

陸現役「運力最強」長征火箭發射　首採用多助推尾翼並行總裝方案

「楊柳」帶狂風登陸！多大橋關閉　福建居民嚇：壓迫感太強了

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃　100％蚊子已出現抗藥性

身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

中國外交部約談日本公使 　關切歷史及台灣議題

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

大陸熱門新聞

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

懸賞「活人獎80萬」找登山失蹤男友

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃 100％蚊子已出現抗藥性

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水 公務員私下訂水稱「健康無價」

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍 妻子擁知名女企業家身份

更多熱門

相關新聞

77歲黎智英健康惡化！兒擔憂「時日不多」

77歲黎智英健康惡化！兒擔憂「時日不多」

黎智英的兒子黎崇恩近日在瑞士日內瓦出席人權與民主峰會，再次呼籲美國及國際社會向北京施壓，確保黎智英獲釋。

美方喊話「無條件」釋放黎智英！

美方喊話「無條件」釋放黎智英！

因港蘋岌岌可危　黎智英：曾請求川普

因港蘋岌岌可危　黎智英：曾請求川普

黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長

黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長

8.18流水集會案　黎智英等7人終極上訴遭駁回

8.18流水集會案　黎智英等7人終極上訴遭駁回

關鍵字：

黎智英

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面