黎智英案結辯「最快10月宣判」恐無期徒刑！紐時：或成川習外交牌

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人、77歲的黎智英所涉《香港國安法》案件，歷經一年八個月、156天審訊後，於今（28日）完成結案陳詞，合議庭三名國安法指定法官宣布將擇期宣判，裁決日期預料最快於10月公布。黎智英被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀刊印煽動刊物」，一旦罪成，最高可被判處終身監禁。

根據《紐約時報》，在審訊過程中，控方指黎智英利用《蘋果日報》發表161篇文章，並持續與外國勢力接觸，倡議對中港制裁，把報紙當作「政治武器」，即使無法直接證明黎本人有煽動意圖，只要涉案文章具備相關元素，即足以構成犯罪。辯方則反駁，相關文章僅佔報紙總量不到0.4%，多為新聞報道或評論，無法證明黎智英意圖勾結外國勢力。律師團隊重申，新聞監督本是傳媒責任，批評政府並不等於危害國安。

然而，多名法官在庭上對辯方的主張多所質疑，甚至以歐美示威者遭捕為例，回應「言論自由並非絕對」。此舉引發觀察人士憂慮，香港法院正面臨來自北京的巨大政治壓力。由於國安案件過往定罪率近乎百分之百，外界普遍認為判決方向早有定數。路透社、BBC及多家國際媒體均指出，此案已成為國際關注焦點。

黎智英於2020年被捕，自此長期單獨羈押，健康每況愈下，曾出現心悸並需佩戴心臟監測儀，亦患有糖尿病，體重顯著下降。聯合國曾明確指出，單獨監禁超過15日已屬酷刑。黎的律師團與家屬不斷呼籲當局考慮其醫療需要，並允許他返家治療，但港府強調羈押安排合理，並指黎要求單獨監禁。

▲黎智英案156天審訊結束，最快10月宣判。（圖／路透）

此案的政治層面尤為敏感。《紐約時報》分析指出，黎智英能否獲釋，關鍵或不在法律，而在政治。美國總統川普近期承諾「竭盡全力營救黎智英」，卻同時承認中國國家主席習近平「恐怕不會高興」。華府智庫專家則認為，北京若有意釋放黎智英，將是一種「低成本的善意姿態」，但習近平可能選擇反其道而行，將案件變成外交籌碼，甚至藉此讓川普難堪。

在國際層面，黎智英案已引發美英等國領袖表態關切。美國、英國及人權團體多次呼籲立即釋放黎智英，強調他僅因行使言論自由而遭受打壓。英國首相施紀賢亦稱爭取黎智英獲釋為「優先事項」。不過，分析人士認為，外國政府至今缺乏具體行動，更可能在判決出爐後才有所回應。

最終，黎智英案無論結果如何，已對香港社會帶來深遠影響。《蘋果日報》停刊、新聞自由指數大幅下滑，象徵香港昔日的言論空間正迅速消逝。評論指出，當批評政府的文字可被定義為煽動、當媒體報道能被視作勾結外國，香港的司法天平已明顯傾斜，未來的裁決將成為檢驗香港「一國兩制」真實狀態的重要指標。