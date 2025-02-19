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77歲黎智英獄中健康惡化！兒擔憂「時日不多」　呼籲美英營救

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲香港傳媒大亨黎智英身體健康狀況急速惡化。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

身陷囹圄的香港傳媒大亨黎智英，至今已被單獨監禁超過3年，身體健康狀況惡化，家人擔憂「時日不多」。黎智英的兒子黎崇恩近日在瑞士日內瓦出席人權與民主峰會，再次呼籲美國及國際社會向北京施壓，確保黎智英獲釋。他強調，父親患有糖尿病，長期監禁導致身體狀況急劇下滑，且港府未提供適當醫療照護。

根據《美國之音》，現年77歲的黎智英因違反《香港國安法》被控「勾結外國勢力」及「煽動罪」，案件審理超過一年。他於本月13日在香港法院出庭，否認曾煽動暴力。他表示，2019年在其創辦的《蘋果日報》上發表的評論文章，旨在建議抗議者建立領導架構，確保運動有秩序進行，而非鼓勵暴力。

黎智英自2020年底被捕後，便被單獨監禁，外界對其健康狀況日益擔憂。對此，黎崇恩強調，父親的身體正在「迅速衰弱」，呼籲全球領袖關注此案。

黎智英出生於廣州，12歲時偷渡至香港，曾在製衣工廠打工，後來創立時裝品牌佐丹奴（Giordano），並於1995年進入媒體業，創辦《蘋果日報》。2021年，香港政府以國安法為由關閉《蘋果日報》，多名高層遭到逮捕。

美國與英國政府持續關注黎智英案，批評審判不公，並指控香港打壓新聞自由。美國總統川普去年競選期間曾表示，當選後將「百分之百」確保黎智英獲釋，但未透露具體計畫。黎崇恩認為，川普的承諾讓家人「燃起希望」。

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