國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

▲▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布魯塞爾的歐盟高峰會（European Council）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐盟理事會12日「無限期凍結」俄羅斯在歐洲資產，以確保親克里姆林宮的匈牙利及斯洛伐克，無法阻止這筆巨額資金被用於援助烏克蘭。這筆資金預估高達2100億歐元（約新台幣7.7兆元）。

歐盟透過一種用於經濟緊急狀況的特別程序，凍結俄羅斯在歐資產，直到莫斯科放棄對烏克蘭的戰爭，並對近4年烽火造成的損害進行賠償為止。歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）表示，歐洲領袖早在10月就承諾這麼做，「我們今天履行了這項承諾。下一步就是確保烏克蘭2026至2027年的財政需求。」

《美聯社》指出，此決定讓歐盟領袖能在18日峰會上商討如何運用這筆資產，向烏克蘭提供大規模貸款，滿足未來2年的軍事與財政需求，也能防止這筆錢在未獲歐洲同意的情況下，被當作任何結束戰爭的談判籌碼。上月流出的川普政府「28點和平計畫」就要求歐盟解凍俄羅斯資產，以供烏俄美三方使用，但遭基輔與其歐洲盟友拒絕。

▲▼ 烏克蘭軍隊,烏軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭戰爭迄今已延續將近4年。（示意圖／達志影像／美聯社）

這筆資產預估高達2100億歐元，絕大多數、約1930億歐元存放在比利時中央證券託管企業「歐洲清算系統」（Euroclear）。而歐盟對俄制裁每6個月必須更新一次，獲得所有27個成員國批准才能生效，但匈牙利與斯洛伐克反對向烏克蘭提供更多支援。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）抨擊歐盟此決定是「系統性強暴歐洲法律」，痛批「歐盟法治走到盡頭。」斯洛伐克總理費柯（Robert Fico）也致信柯斯塔，拒絕支持任何「涵蓋烏克蘭未來數年軍事開支」的方案，「使用被凍結的俄羅斯資產，可能直接破壞美國和平努力，這些努力直接依賴這些資源重建烏克蘭。」

與此同時，俄羅斯央行也於12日在莫斯科對「歐洲清算系統」提起訴訟，宣稱他們被禁止管理資產，因而蒙受損害，並指控歐盟「違反國際法」。

普丁親信警告！若歐盟沒收「被凍結俄資產」　恐視為宣戰理由

 
【這就是愛情的樣子】結婚十幾年 老公求生欲越來越低了XD

相關新聞

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

俄烏和平談判再起爭議。針對最終版和談草案中，涉及烏克蘭部隊撤離烏東地區並設置緩衝區的內容，烏克蘭官方12日出面澄清，相關構想仍停留在討論階段，並未定案；俄羅斯方面則回應，即便俄軍撤出，仍會派遣其他執法力量進駐維持秩序。

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

烏克蘭和平提案協商　川普1條件決定是否出席

烏克蘭和平提案協商　川普1條件決定是否出席

俄恐5年內動武　北約秘書長警告

俄恐5年內動武　北約秘書長警告

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

