國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲烏克蘭近期已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權問題。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏和平談判再起爭議。針對最終版和談草案中，涉及烏克蘭部隊撤離烏東地區並設置緩衝區的內容，烏克蘭官方12日出面澄清，相關構想仍停留在討論階段，並未定案；俄羅斯方面則回應，即便俄軍撤出，仍會派遣其他執法力量進駐維持秩序。

法國《世界報》日前報導指出，烏克蘭已接受草案中關於撤軍與緩衝區的安排，且獲得部分歐洲領袖支持。不過，《基輔郵報（Kyiv Post）》引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說法否認上述報導。

波多利雅科強調，目前所有內容都僅屬「理論討論」，在任何談判過程中，各種可能方案都會被攤在檯面上，包括如何停止前線戰鬥，但並不代表烏方已作出承諾或決定。他也指出，任何涉及緩衝區或非軍事區的安排，都必須納入完整的安全保障架構，最終仍需由總統拍板。

澤倫斯基也透過社群平台說明，烏克蘭目前正透過三條管道推進和談進程，包括由國防代表在德國與各方磋商安全保障細節；由總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）赴美討論經濟合作與戰後重建；以及透過線上會議與各國國安顧問及領袖幕僚持續接觸。

俄方立場則顯得強硬。俄羅斯外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）接受《工商日報（Kommersant）》訪問時表示，停火前提是烏軍撤離相關地區；他並稱，俄軍屆時也會撤出頓巴斯，但將由其他俄方人員進駐，「國民兵會在那裡，警方也會在那裡，秩序必須被維持」。

鄂夏柯夫重申，莫斯科認定頓巴斯最終將歸屬俄羅斯，「如果不是透過談判，那就會透過軍事行動」。

根據報導，烏克蘭近期已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權問題。美方據傳傾向在頓內茨克州（Donetsk）設立非軍事化的「自由經濟區」，該構想要求烏軍撤離，但不要求俄軍同步後撤。

澤倫斯基先前已公開質疑，為何僅要求烏軍撤軍，而非雙方同時撤出。

此外，烏克蘭、歐洲與美國原定13日在法國召開高層會議討論和談進度。不過《烏克蘭真理報》報導，美國總統川普（Donald Trump）至今尚未決定是否派員與會。川普表示，只有在「高度可能達成協議」的情況下才會出席，「我們不想浪費時間，目前看來情勢並不樂觀」。

12/10 全台詐欺最新數據

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

