俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

▲烏克蘭近期已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權問題。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏和平談判再起爭議。針對最終版和談草案中，涉及烏克蘭部隊撤離烏東地區並設置緩衝區的內容，烏克蘭官方12日出面澄清，相關構想仍停留在討論階段，並未定案；俄羅斯方面則回應，即便俄軍撤出，仍會派遣其他執法力量進駐維持秩序。

法國《世界報》日前報導指出，烏克蘭已接受草案中關於撤軍與緩衝區的安排，且獲得部分歐洲領袖支持。不過，《基輔郵報（Kyiv Post）》引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說法否認上述報導。

波多利雅科強調，目前所有內容都僅屬「理論討論」，在任何談判過程中，各種可能方案都會被攤在檯面上，包括如何停止前線戰鬥，但並不代表烏方已作出承諾或決定。他也指出，任何涉及緩衝區或非軍事區的安排，都必須納入完整的安全保障架構，最終仍需由總統拍板。

澤倫斯基也透過社群平台說明，烏克蘭目前正透過三條管道推進和談進程，包括由國防代表在德國與各方磋商安全保障細節；由總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）赴美討論經濟合作與戰後重建；以及透過線上會議與各國國安顧問及領袖幕僚持續接觸。

俄方立場則顯得強硬。俄羅斯外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）接受《工商日報（Kommersant）》訪問時表示，停火前提是烏軍撤離相關地區；他並稱，俄軍屆時也會撤出頓巴斯，但將由其他俄方人員進駐，「國民兵會在那裡，警方也會在那裡，秩序必須被維持」。

鄂夏柯夫重申，莫斯科認定頓巴斯最終將歸屬俄羅斯，「如果不是透過談判，那就會透過軍事行動」。

根據報導，烏克蘭近期已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權問題。美方據傳傾向在頓內茨克州（Donetsk）設立非軍事化的「自由經濟區」，該構想要求烏軍撤離，但不要求俄軍同步後撤。

澤倫斯基先前已公開質疑，為何僅要求烏軍撤軍，而非雙方同時撤出。

此外，烏克蘭、歐洲與美國原定13日在法國召開高層會議討論和談進度。不過《烏克蘭真理報》報導，美國總統川普（Donald Trump）至今尚未決定是否派員與會。川普表示，只有在「高度可能達成協議」的情況下才會出席，「我們不想浪費時間，目前看來情勢並不樂觀」。