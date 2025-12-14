　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（14日）表示，財政部研擬延續40年期房貸架構的「新青安2.0」，政策表面上回應年輕人購屋需求，實際上卻是為了替房市降溫下的建商救量，恐將年輕世代推向長期高負債的風險之中。新青安2.0形同是政府給建商的供品，但陪葬的可能是年輕人的未來。

王婉諭指出，近期不動產業界因成交量萎縮而頻頻喊話政府，要求推出降低自備款的「新新青安」，財政部隨即證實正在研議「新青安2.0」，時間點之巧合，令人質疑政策真正的服務對象。12月8日不動產業者公開喊出「產業急凍」、交易量探底，12月10日政府就釋出政策風向，顯示賴政府優先考量的是建商的壓力，而非年輕人長期的居住正義。

王婉諭直言，「新青安2.0」的本質，是替建商製造出更多背得起40年房貸的購屋者。這並非是要協助青年成家，而是為了維持房價結構不崩盤。政府將優惠貸款包裝成德政，實際上卻是把年輕人當成支撐房價的燃料。

她進一步指出，台灣房市長期存在以低持有稅為核心的「金權超穩定結構」，資金不斷被引導進入房地產，而新青安正是這套結構的維生系統。年輕人只換來了40年的債務以及被壓縮的消費、創業與生育選擇。

王婉諭質疑，令人憂心的是，賴政府一方面推動新青安，另一方面卻讓社會住宅政策幾近停擺。競選承諾的13萬戶社宅至今未獲核定，政府甚至打算以容積獎勵換取建商釋出社宅，形同再次讓利。這簡直是請鬼拿藥單，逼迫年輕人簽下那張40年的賣身契。

王婉諭呼籲，年輕世代不該對新青安2.0抱持幻想，真正需要的是社宅重啟、囤房稅改革，以及讓補貼房價的政策如期退場，否則，政府只是在為剝削年輕人的結構續命。

 
12/12 全台詐欺最新數據

立法院國民黨團提出的停砍年金方案昨（13日）完成三讀，宣告公教人員所得替代率將停止調降，並回溯至2023年的基準線。對此，時代力量黨主席王婉諭開轟，討好選民很容易，堅持改革卻很困難，反年金改革是錯誤的修法，歷史會記住這一天，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。

王婉諭時代力量新青安房價

