高中開始打工存錢！年薪近300萬成功買房　35歲女後悔了

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名35歲女性蘿拉（Laura）從小家境並不富裕，高中就開始打工存錢，到了大學當朋友出遊時她選擇在打工的餐廳加班賺錢，畢業後立即投身職場。儘管她所付出的努力如今開始有了回報，她的工作年薪超過9萬美元（約新台幣282萬元）、學貸也還清，還買了房子，卻開始質疑當年過度節儉是否值得，錯過許多體驗人生的美好回憶。

Moneywise報導，蘿拉當初為了盡快還清學貸，想盡辦法減少支出，天天自己帶午餐，和多名室友合租房子，開著二手車。歷經多年付出，她擔任公司人資專員，薪資超過9萬美元，且退休帳戶存款15萬美元（約新台幣470萬元），以她的年齡來看，退休儲蓄進度其實算是超前，但不只如此，她也存到一筆緊急備用金，大約可應付6個月的開銷，還買下一間2房格局的公寓。

然而身旁友人們卻能盡情享受人生美好時光，如今的蘿拉開始感到懊悔，擔心是自己當初太過保守，才會錯過許多美好回憶，希望能多去幾趟旅行、去看演唱會，活得更輕鬆自在一些，質疑當初縮衣節食的生活是否值得。

財務專家建議，蘿拉可採用預算重新配置策略，在理財穩健基礎上適度增加生活樂趣，也就是把預算納入部分「想要的物品」，而非只是儲蓄與支出。報導指，其中一種方法就是50/30/20預算法，也就是50%用於生活必需開銷、30%分配給想要的東西、20%儲蓄。

不過對於蘿拉這類節儉的人來說，也能考慮70/20/10預算法，把70%用於生活開銷、20%儲蓄或償還欠款、10%自由支配。她還可以選定願望清單項目，把費用進行分攤，納入現有預算。

根據Experian數據，美國人平均負債已達10萬4755美元（約新台幣328萬元）。專家強調，「在社群媒體上，人們只展示光鮮亮麗的一面，不會揭露信用卡債務問題」，如今的蘿拉已具備優秀理財技能，現在只需調整目標，將享受生活納入規劃中，在維持財務穩定前提下適度增加生活樂趣。