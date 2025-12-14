　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高中開始打工存錢！年薪近300萬成功買房　35歲女後悔了

▲▼現金、存錢、儲蓄、小資族、零錢。（圖／CFP）

▲女子努力打工存錢，如今年薪近300萬、買房、也存退休金，如今懊悔錯過體驗人生的美好回憶。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名35歲女性蘿拉（Laura）從小家境並不富裕，高中就開始打工存錢，到了大學當朋友出遊時她選擇在打工的餐廳加班賺錢，畢業後立即投身職場。儘管她所付出的努力如今開始有了回報，她的工作年薪超過9萬美元（約新台幣282萬元）、學貸也還清，還買了房子，卻開始質疑當年過度節儉是否值得，錯過許多體驗人生的美好回憶。

Moneywise報導，蘿拉當初為了盡快還清學貸，想盡辦法減少支出，天天自己帶午餐，和多名室友合租房子，開著二手車。歷經多年付出，她擔任公司人資專員，薪資超過9萬美元，且退休帳戶存款15萬美元（約新台幣470萬元），以她的年齡來看，退休儲蓄進度其實算是超前，但不只如此，她也存到一筆緊急備用金，大約可應付6個月的開銷，還買下一間2房格局的公寓。

然而身旁友人們卻能盡情享受人生美好時光，如今的蘿拉開始感到懊悔，擔心是自己當初太過保守，才會錯過許多美好回憶，希望能多去幾趟旅行、去看演唱會，活得更輕鬆自在一些，質疑當初縮衣節食的生活是否值得。

財務專家建議，蘿拉可採用預算重新配置策略，在理財穩健基礎上適度增加生活樂趣，也就是把預算納入部分「想要的物品」，而非只是儲蓄與支出。報導指，其中一種方法就是50/30/20預算法，也就是50%用於生活必需開銷、30%分配給想要的東西、20%儲蓄。

不過對於蘿拉這類節儉的人來說，也能考慮70/20/10預算法，把70%用於生活開銷、20%儲蓄或償還欠款、10%自由支配。她還可以選定願望清單項目，把費用進行分攤，納入現有預算。

根據Experian數據，美國人平均負債已達10萬4755美元（約新台幣328萬元）。專家強調，「在社群媒體上，人們只展示光鮮亮麗的一面，不會揭露信用卡債務問題」，如今的蘿拉已具備優秀理財技能，現在只需調整目標，將享受生活納入規劃中，在維持財務穩定前提下適度增加生活樂趣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大
家寧新片！驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才
俄羅斯人妻劈2台男！　辣喊「我需要被調教」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

高中開始打工存錢！年薪近300萬成功買房　35歲女後悔了

劍指中國！日本2026防衛費「9兆日圓」破紀錄　西南諸島成佈防重點

東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

和平協議有望？澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

週休2.5天不是夢？南韓政府編列7.8億元預算推動　擔憂薪水變少

擊敗泰勒絲！29歲前芭蕾舞者登「全球最年輕」白手起家女億萬富豪

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

高中開始打工存錢！年薪近300萬成功買房　35歲女後悔了

劍指中國！日本2026防衛費「9兆日圓」破紀錄　西南諸島成佈防重點

東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

和平協議有望？澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

週休2.5天不是夢？南韓政府編列7.8億元預算推動　擔憂薪水變少

擊敗泰勒絲！29歲前芭蕾舞者登「全球最年輕」白手起家女億萬富豪

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

柯基四腳朝天睡翻「高舉碗碗不會掉」　網笑：地基很穩

獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

向鏟子超人致敬！朱宗慶打擊樂光復糖廠響起　鏟聲化作最美樂章

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

獨／反差爆表！本土劇「壞人臉」陳文山低調做公益：感覺很好

林益全啟程中國聯賽　離家兩個月感性發文告白家人

快訊／加油先等等！　汽柴油明起各降0.4元

小賈斯汀重回〈Baby〉MV拍攝地　15年前在這爆紅..引回憶殺！

國際熱門新聞

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫

諾貝爾和平獎得主遭釋　美解除白俄制裁

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

小護士再就業！變身酒店紅牌

菲漁船南海遭中海警射水砲　3人2船傷損

東京「流鶯一條街」轉移陣地！地點曝

以色列稱擊斃哈瑪斯第二把交椅！　10月停火來最重大刺殺

更多熱門

相關新聞

不靠偏財！他用正念養出「正財運體質」　科學化召喚財神00924賺千萬

不靠偏財！他用正念養出「正財運體質」　科學化召喚財神00924賺千萬

ETF投資在台灣愈來愈普及，許多人習慣到理財論壇交換心得。近日在台灣知名ETF與基金討論區「強基金」出現一篇分享「科學化召喚財神」的爆紅文章。一位網友公開自己靠正念養出「正財運體質」，建立科學化召喚財神的方法，他用這套正念心法把資產從2,200萬在過去兩年一口氣滾到7,387萬，引發投資社群大量討論。

最容易忽略的支出黑洞TOP 5！

最容易忽略的支出黑洞TOP 5！

簡單！小資女必學「三罐理財法」

簡單！小資女必學「三罐理財法」

愛上極簡！醫師夫妻搬進「1.2坪迷你小房間」　衣服只留7件

愛上極簡！醫師夫妻搬進「1.2坪迷你小房間」　衣服只留7件

2致命錯誤讓散戶投資總是輸

2致命錯誤讓散戶投資總是輸

關鍵字：

理財

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

2026馬年！　3生肖大翻身

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面