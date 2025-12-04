　
愛上極簡！醫師夫妻搬進「1.2坪迷你小房間」　衣服只留7件

▲外國一對醫生夫妻檔奉行極簡生活，捨棄公寓搬到診所的狹小房間生活。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一對國外醫師夫婦身體力行極簡哲學， 生活空間精簡到極致，他們今年初告別原本公寓租屋處，直接搬進診所內一間僅約1.2坪的小房間住，連同身上所有衣物加起來才7件。

根據星洲網、新海峽時報報導，36歲醫師阿米拉（Amirah Alieya Mohammad）與38歲丈夫莫哈末艾曼（Muhammad Aiman Salahuddin）奉行斷捨離原則，但他們強調選擇這種極簡生活，絕非因為經濟拮据，而是渴望追求更為踏實的心靈與情緒健康。

醫師夫妻為何選擇極簡生活？

阿米拉表示，她在學生時期一度因為缺乏自信，毫不手軟地砸重金購買名牌服飾跟包包，藉此向外界證明自己是個「成功人士」，然而內心的幸福感卻是每況愈下。直到2017年接觸並實踐極簡主義後，她才真正尋獲了內在的安寧與平衡。她認為這種簡約的生活模式讓她心緒平靜，不再受雜務紛擾，能夠以更飽滿的精神狀態投入工作，與病患的互動也變得更加愉悅融洽。

她進一步提到，在轉變生活方式的初期，最難克服的障礙其實是害怕自己「脫節」、趕不上時尚潮流，必須割捨掉過去珍藏的名牌精品與各種高價物品。不過，當她與本來就信奉極簡主義的丈夫在今年初毅然決然搬離住處，將生活重心徹底轉移到診所的小空間後，顯然又邁向新的境界。

如何實踐極簡生活？

談到極簡生活的實際操作，阿米拉在生活每個層面都實行「少即是多」原則，除了衣物數量減少到只留7件，每種鞋款也只保留一雙。她強調實踐極簡生活的訣竅是循序漸進，從微小處著手，先從清理那些不再穿的衣服開始，接著是頭巾、鞋子。一旦養成拋棄非必須品的習慣，這種簡樸的理念就會自然而然融入日常。她也指出確立一個明確的目標動機，是避免半途而廢的關鍵。

另外，阿米拉提到，自從擁抱極簡主義之後，她的理財觀念也大有斬獲。她不僅順利攢下緊急備用金和存款，甚至還能進行一些小額投資。由於她的丈夫在單身時就是個徹底的極簡主義者，所以這種生活模式實行起來對他們夫妻而言駕輕就熟。


【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

