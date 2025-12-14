　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

 

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、林敬旻

記者詹詠淇／台北報導

演唱會經濟正夯，國際巨星紛紛降臨高雄，高雄市長陳其邁日前透露，明年世運主場館檔期已額滿。而力拚爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆正是奠定高雄演唱會經濟基礎的關鍵幕後推手。他近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時除分享這段故事，也霸氣喊出，「泰勒絲來到高雄演唱也不會是夢」，展現其企圖心，並拋出在亞灣區「205兵工廠」興建大巨蛋的願景藍圖，盼站在歷屆市長「巨人的肩膀上」，再創高雄下一個黃金十年。

高雄演唱會一場接一場，南韓人氣女團BLACKPINK、TWICE演唱會才剛落幕，明年上半年已經有韓流帝王SUPER JUNIOR和大勢男團SEVENTEEN成員S.COUPS和MINGYU組成的小分隊CxM卡位，高雄儼然已成為追星人的天堂，但說到奠定高雄「演唱會之都」的幕後推手，還得提到賴瑞隆。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝，下同）

誰說高雄不可能？　泰勒絲港都開唱不是夢

2009年五月天要在世運主場館辦演唱會時，有人和時任高雄市府觀光局主秘賴瑞隆說，「怎麼可能？這5萬人怎麼可能賣得完？」因此，他和五月天喊了一個口號，「誰敢說高雄不可能？誰敢說五月天不可能？」再後來，「我們做到了，2天全部賣完」，16年前的他就有這種創意和執行力，演唱會經濟模式到現在也全部建立下來，陳其邁則是更發揚光大。

賴瑞隆指出，在五月天成功後，他們請相信音樂引進理想國（Live Nation）在台灣成立分公司「Live Nation Taiwan」，「從此之後，全世界的演唱會大量引入高雄」，包括Coldplay、BLACKPINK和TWICE等，全都是這樣進來的，「泰勒絲（Taylor Swift）來到高雄演唱也不會是夢」。

新加坡政府用400萬美金邀請泰勒絲到新加坡演唱，賴瑞隆相信，只要經過努力，有一天也能讓泰勒絲來到高雄演唱。因此，除了世運主場館，他也提出要在亞洲新灣區的「205兵工廠」蓋大巨蛋，這個室內場地不僅能開演唱會，還能打棒球、踢足球，甚至是舉辦各種大型商業活動。

賴瑞隆指出，該選址緊鄰捷運凱旋站，若有國際巨星、天團到這開唱，從機場落地後，距離小港機場僅4站捷運的距離，交通極其便利，且亞灣區已經有5個國際級酒店，包括日航、洲際和承億等都在這，未來會愈來愈多。

賴瑞隆說明，205兵工廠總面積共58公頃，其中10公頃用來蓋大巨蛋與其周邊設施、15公頃興建森林公園，另外還有將近20公頃可興建其他商辦、企業總部、研發中心等，目前也積極爭取中山大學進駐，「現在我們看到很多國際級大學，光一棟大樓裡面就可以有非常棒的、很多的研發跟教學中心」。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

基層出身深耕高雄20年　盼「六年級接棒」延續榮耀

談及參選高雄市長的初衷，來自勞工家庭、菜市場長大的賴瑞隆指出，他從基層一路向上爬，包括從國會助理到在高雄市政府服務10年，再到擔任3屆立委，一路替高雄付出、貢獻所學；而高雄這20幾年來在謝長廷、陳菊和陳其邁團隊的努力下，不斷蛻變成長，「這20幾年來我也都參與其中」。

很多人告訴賴瑞隆，「六年級的你們這一代，應該把這一棒接起來」，高雄人改變的成果不能停，要繼續前進；他在市府服務10年期間，擔任過建設局專委、觀光局主秘、新聞局長以及海洋局長，也在世界運動會期間擔任執行秘書，「我可以侃侃而談我過去做過的政績」，包括黃色小鴨、世界運動會、五月天演唱會經濟、第一屆台灣遊艇展，以及各海縣的大小虱目魚節、魷魚節、秋刀魚節等活動都是他舉辦的。

在3屆立委任內，他連續獲得公督盟19次評鑑為優秀立委，賴清德就曾向他說過，「瑞隆很厲害啦！」賴清德當過立委，知道拿公督盟優秀立委並不容易，而這也是許多縣市首長重要的資歷，蔣萬安、盧秀燕、陳其邁、周春米、黃偉哲等都拿過非常多次優秀立委。

賴瑞隆並指出，自己也全力為高雄爭取大大小小的建設和約6000億經費，從國道七號、小港機場新航廈改建、大林蒲遷村、前鎮漁港改造、捷運紅線南延、捷運黃線興建、亞洲新灣區以及智慧科技創新園區等，信手拈來，都是他參與其中的成績，「我們對高雄非常的熟悉」。

▲民進黨立委賴瑞隆專訪。（圖／記者林敬旻攝）

動作比市府還快！　承襲陳菊優點、與陳其邁都是「政策控」

記者也好奇，是否認為自己能超越陳其邁？賴瑞隆說，「我們會在陳其邁市長的基礎下去超越陳其邁市長」。他舉例，過去陳菊在當市長時，大家也認為沒有人能超越陳菊，但陳其邁再次證明，「其實是有能力再突破的」。

不過，賴瑞隆也說，陳菊和陳其邁各有其歷史地位，現在陳其邁所有能運用的場館都是在陳菊任內打下的基礎，而陳其邁則是更進一步招商與行銷，不敢說超越，但他會努力延續高雄的進步發展。

賴瑞隆指出，他和陳其邁都是「緊緊緊」的速度，「我們都是政策控」、「我們都盯上了同一個東西」。曾有一次，陳其邁和某個局長說，「這個建設很重要，你去找賴瑞隆，請賴瑞隆賴立委幫忙跟中央爭取」，結果那個局長告訴陳其邁，「早上賴委員已經打給我了，他說他要爭取這個東西」。

由於曾在陳菊市府服務10年，賴瑞隆也承接陳菊溫暖以及海納百川、善用人才的特質，他會融合陳菊與陳其邁的優點，再創造出屬於賴瑞隆的風格。大高雄發展要一棒一棒接下去，他會站在巨人的肩膀上，將歷任市長打造的基礎發揚光大，創造高雄下一個黃金10年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雲街」出現了！　鄭明典曬衛星圖
何晴過世！生前曾患腦瘤　最後一次公開現身畫面曝
坣娜追思會　政商名流全來了！寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了
陸「第一古典美人」何晴61歲過世！　被封4大瓊女郎
快訊／6縣市低溫特報！入冬首發　今晚明晨下探10度
獨／馬國畢負債剩600萬　投資雞排「股東提不合理要求」慘賠2
雲林2死車禍！　撞擊瞬間影片曝光
ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

歐陽娣娣

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

陸籍男性配偶增長引「國安危機」？　內政部說明

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

何晴生前曾患腦瘤！　治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

高雄警零酒駕破功！副所長、基層連爆　內部憂「破窗效應」擴散

超商涼麵「加熱更好吃」？前店員認證： 嚐一口嚇爛

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號

政治熱門新聞

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

更多熱門

相關新聞

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。高雄市議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人共襄盛舉。

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

關鍵字：

賴瑞隆高雄市長民進黨初選泰勒絲陳其邁陳菊演唱會經濟

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

全台凍番薯！　最冷時間曝

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面