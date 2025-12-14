ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

演唱會經濟正夯，國際巨星紛紛降臨高雄，高雄市長陳其邁日前透露，明年世運主場館檔期已額滿。而力拚爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆正是奠定高雄演唱會經濟基礎的關鍵幕後推手。他近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時除分享這段故事，也霸氣喊出，「泰勒絲來到高雄演唱也不會是夢」，展現其企圖心，並拋出在亞灣區「205兵工廠」興建大巨蛋的願景藍圖，盼站在歷屆市長「巨人的肩膀上」，再創高雄下一個黃金十年。

高雄演唱會一場接一場，南韓人氣女團BLACKPINK、TWICE演唱會才剛落幕，明年上半年已經有韓流帝王SUPER JUNIOR和大勢男團SEVENTEEN成員S.COUPS和MINGYU組成的小分隊CxM卡位，高雄儼然已成為追星人的天堂，但說到奠定高雄「演唱會之都」的幕後推手，還得提到賴瑞隆。

誰說高雄不可能？ 泰勒絲港都開唱不是夢

2009年五月天要在世運主場館辦演唱會時，有人和時任高雄市府觀光局主秘賴瑞隆說，「怎麼可能？這5萬人怎麼可能賣得完？」因此，他和五月天喊了一個口號，「誰敢說高雄不可能？誰敢說五月天不可能？」再後來，「我們做到了，2天全部賣完」，16年前的他就有這種創意和執行力，演唱會經濟模式到現在也全部建立下來，陳其邁則是更發揚光大。

賴瑞隆指出，在五月天成功後，他們請相信音樂引進理想國（Live Nation）在台灣成立分公司「Live Nation Taiwan」，「從此之後，全世界的演唱會大量引入高雄」，包括Coldplay、BLACKPINK和TWICE等，全都是這樣進來的，「泰勒絲（Taylor Swift）來到高雄演唱也不會是夢」。

新加坡政府用400萬美金邀請泰勒絲到新加坡演唱，賴瑞隆相信，只要經過努力，有一天也能讓泰勒絲來到高雄演唱。因此，除了世運主場館，他也提出要在亞洲新灣區的「205兵工廠」蓋大巨蛋，這個室內場地不僅能開演唱會，還能打棒球、踢足球，甚至是舉辦各種大型商業活動。

賴瑞隆指出，該選址緊鄰捷運凱旋站，若有國際巨星、天團到這開唱，從機場落地後，距離小港機場僅4站捷運的距離，交通極其便利，且亞灣區已經有5個國際級酒店，包括日航、洲際和承億等都在這，未來會愈來愈多。

賴瑞隆說明，205兵工廠總面積共58公頃，其中10公頃用來蓋大巨蛋與其周邊設施、15公頃興建森林公園，另外還有將近20公頃可興建其他商辦、企業總部、研發中心等，目前也積極爭取中山大學進駐，「現在我們看到很多國際級大學，光一棟大樓裡面就可以有非常棒的、很多的研發跟教學中心」。

基層出身深耕高雄20年 盼「六年級接棒」延續榮耀

談及參選高雄市長的初衷，來自勞工家庭、菜市場長大的賴瑞隆指出，他從基層一路向上爬，包括從國會助理到在高雄市政府服務10年，再到擔任3屆立委，一路替高雄付出、貢獻所學；而高雄這20幾年來在謝長廷、陳菊和陳其邁團隊的努力下，不斷蛻變成長，「這20幾年來我也都參與其中」。

很多人告訴賴瑞隆，「六年級的你們這一代，應該把這一棒接起來」，高雄人改變的成果不能停，要繼續前進；他在市府服務10年期間，擔任過建設局專委、觀光局主秘、新聞局長以及海洋局長，也在世界運動會期間擔任執行秘書，「我可以侃侃而談我過去做過的政績」，包括黃色小鴨、世界運動會、五月天演唱會經濟、第一屆台灣遊艇展，以及各海縣的大小虱目魚節、魷魚節、秋刀魚節等活動都是他舉辦的。

在3屆立委任內，他連續獲得公督盟19次評鑑為優秀立委，賴清德就曾向他說過，「瑞隆很厲害啦！」賴清德當過立委，知道拿公督盟優秀立委並不容易，而這也是許多縣市首長重要的資歷，蔣萬安、盧秀燕、陳其邁、周春米、黃偉哲等都拿過非常多次優秀立委。

賴瑞隆並指出，自己也全力為高雄爭取大大小小的建設和約6000億經費，從國道七號、小港機場新航廈改建、大林蒲遷村、前鎮漁港改造、捷運紅線南延、捷運黃線興建、亞洲新灣區以及智慧科技創新園區等，信手拈來，都是他參與其中的成績，「我們對高雄非常的熟悉」。

動作比市府還快！ 承襲陳菊優點、與陳其邁都是「政策控」

記者也好奇，是否認為自己能超越陳其邁？賴瑞隆說，「我們會在陳其邁市長的基礎下去超越陳其邁市長」。他舉例，過去陳菊在當市長時，大家也認為沒有人能超越陳菊，但陳其邁再次證明，「其實是有能力再突破的」。

不過，賴瑞隆也說，陳菊和陳其邁各有其歷史地位，現在陳其邁所有能運用的場館都是在陳菊任內打下的基礎，而陳其邁則是更進一步招商與行銷，不敢說超越，但他會努力延續高雄的進步發展。

賴瑞隆指出，他和陳其邁都是「緊緊緊」的速度，「我們都是政策控」、「我們都盯上了同一個東西」。曾有一次，陳其邁和某個局長說，「這個建設很重要，你去找賴瑞隆，請賴瑞隆賴立委幫忙跟中央爭取」，結果那個局長告訴陳其邁，「早上賴委員已經打給我了，他說他要爭取這個東西」。

由於曾在陳菊市府服務10年，賴瑞隆也承接陳菊溫暖以及海納百川、善用人才的特質，他會融合陳菊與陳其邁的優點，再創造出屬於賴瑞隆的風格。大高雄發展要一棒一棒接下去，他會站在巨人的肩膀上，將歷任市長打造的基礎發揚光大，創造高雄下一個黃金10年。