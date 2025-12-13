2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

▲▼路竹番茄節今明兩天登場，有明星、親子樂、農事體驗等活動一次滿足 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

「2025路竹番茄節」今（13）日上午盛大登場，路竹區公所表示，今年以更豐富的節目內容、升級的親子互動體驗、好康滿滿的福利活動，邀請全台民眾一起走進路竹，品味甜美番茄、感受最純真的田園風光。

開幕儀式在路竹體育公會舉行，高市府民政局副局長吳淑惠、立委邱志偉，市議員黃明太、陳明澤及李亞築，路竹區公所區長賴立齡和多位區長等地方各界人士到場共襄盛舉。

今年路竹番茄節邀請令人引頸期盼的超強卡司，包括路竹人的驕傲林鑫成、羊咩咩歌后謝采吟、全球巨星陳孟賢、音樂才女翁鈺鈞，以及深受孩子喜愛的 MOMO 親子台哥哥姐姐同台演出，還有來自路竹區各幼兒園、國中小、高中與鄰近大專院校等近20組在地學生與藝文團體接力展演，展現社區最動人的青春活力。

活動期間將舉辦 番茄料理 DIY 課程，邀請高雄萬豪酒店主廚蔡長志示範創意入菜，帶領民眾體驗路竹在地新鮮番茄的多種美味可能。此外，活動中重啟最受家庭歡迎的農事體驗，將安排專車前往產地，讓民眾親身走進番茄園，感受現採番茄的樂趣，體驗從土地到餐桌的真實旅程。

今年持續舉辦深受家長與學童喜愛的「番茄盃寫生活動」，鼓勵孩子用創意筆觸描繪路竹的節慶特色，也增添家庭間的互動交流之外，活動現場打造超吸睛的親子遊樂園，包含熱氣球升空表演、旋轉馬車、軌道火車、兩座大型氣墊設施，讓大小朋友盡情放電，沉浸在最純真的番茄嘉年華氛圍中。