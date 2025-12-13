　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虐狗茶聚加盟主曾獲「模範飼主」　市府還贈金飯碗表揚

涉嫌虐犬的茶聚某加盟店負責人，曾獲頒發「金飯碗」模範飼主殊榮。（翻攝新北市政府官網）

圖文／鏡週刊

茶聚某加盟店負責人痛打自己飼養多年的柯基犬，上傳影片嗆送養不然就把牠安樂死，讓網友氣炸喊抵制，品牌總部也緊急出面暫停其使用權限。不僅如此，他還被起抵過往曾榮獲模範飼主殊榮，獲新北市政府頒發「金飯碗」。

虐狗為什麼讓網友氣炸？

據悉，柯基犬已高齡15歲，疑因亂尿尿遭飼主持棍子揮打，嚇到牠全縮於角落不停發抖。而網友根據相關資料，發現飼主是茶聚某加盟店詹姓負責人，紛紛前往Google評論留下1星評價喊抵制。

柯基犬嚇到縮在角落。（翻攝Threads）

▲柯基犬嚇到縮在角落。（翻攝Threads）

民進黨立委郭昱晴看到也直呼太可惡，因為自己曾去該間店買過飲料，還看到該隻柯基犬，應該就是這個可憐的老孩子，網友紛紛表示希望萬老師一定要幫忙救出牠。

曾獲表揚模範飼主　為何突暴力相向？

詹男除是茶聚某加盟店負責人外，更曾因10年不間斷都會帶愛犬去醫院打狂犬病疫苗，獲得新北動保處表揚為模範飼主，拿到「金飯碗」；而市府也曾介紹，詹男不僅會替愛犬刷牙，還會親自下廚讓狗狗有更好抵抗力，如今卻爆疑似虐狗，究竟原因為何，有帶動保單位進一步釐清。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


