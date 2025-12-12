手搖飲老闆疑虐失智柯基！牙醫配偶遭出征　急發聲明：看影片才知

記者董美琪／綜合報導

近期社群平台瘋傳一段疑似虐待柯基犬的影片，引發社會關注。涉事男子為台北市中山區連鎖手搖飲加盟店負責人，影片曝光後，北市動保處立即啟動處理流程，並將犬隻緊急安置於寵物旅館，確保安全與健康。對此，涉事男子配偶、經營牙醫診所的牙醫發表聲明。

▲柯基犬疑遭虐！北市動保處緊急介入安置送醫。（圖／北市動保處，下同）



牙醫發聲明指出，配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬之事件，為詹先生個人行為，與自己所經營牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所，「本人珍愛寵物柯基犬，對配偶的行為深感憤怒，絕不容忍，基於配偶身分，本人就其觸法行為向社會大眾致歉，並將督促詹先生面對法律責任。」

另外牙醫強調，因為在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時自己並不在場，得悉後立即回家處理，安置愛犬，暫時寄託在能妥善照料其安全的寵物旅館，將擔保愛犬後續的安全與負責照顧，在通報動保專線後，目前進度為動保處已派員至寵物旅館進行檢傷；寵物貓咪部分沒有受到虐待，目前亦已帶離原家中，並找到安置地點，請社會大眾不用擔心。

▲網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。（圖／翻攝自Threads）



牙醫指出，由於事發突然，本人有許多事情必須處理，包括尋覓可養寵物的新住處並與詹先生分居，先前因無法即時回應網友留言，故先隱蔽處理，懇請各界給予本人一些時間。

北市動保處今（12）日凌晨接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，已立即啟動受理動物虐待案件處理流程，並依《台北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

動保處表示，今日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主不僅以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。經動保處查證行為人確定為本市中山區的連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。

事件發生後，犬隻已於昨（11）日緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，今日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處說，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。