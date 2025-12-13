茶聚加盟主涉虐狗　又爆黑歷史「打工前3天不給薪水」

記者黃翊婷／綜合報導

茶聚某加盟店負責人因疑似虐待柯基犬，引發社會大眾憤怒，茶聚總公司已宣布永久終止合作，加盟主的牙醫配偶也緊急發聲道歉。不過，其實早在今年8月就有網友在社群平台抱怨該加盟主拒絕支付打工薪水，甚至說出「打工前3天不給薪水」等話，如今加盟主捲入虐狗爭議，遭拒發薪水的當事人表示，勞工局近日已表明將進行調查。

▲柯基犬疑似遭虐，北市動保處已緊急介入安置。（圖／北市動保處）

近日各大社群平台瘋傳一段疑似虐狗影片，影片中的男子似乎不滿家中高齡15歲的柯基犬亂尿尿，竟情緒失控多次揮打，引發社會大眾關注。隨後，很快就有網友發現，該名男子是茶聚北部某加盟店的負責人。

隨著輿論爭議擴大，茶聚總公司12日發表聲明表示，決定與該加盟店永久終止合作關係，後續還會依契約向加盟主求償毀損商譽的違約金。而加盟主的牙醫配偶也透過社群平台發聲，強調事發當時本人並不在場，柯基已被緊急安置於寵物旅館，確保安全與健康，基於配偶身分，除了代為向社會大眾致歉，也會積極督促當事人面對法律責任。

此外，還有一名女網友爆料指稱，早在今年8月她就在Threads發文控訴該名加盟主拒絕支付她打工2天的薪水，共計3200元，甚至說出「打工前3天不給薪水」等話，她傳訊息要求匯款卻遭到封鎖，如今加盟主陷入虐狗爭議，她先前的投訴近日已收到回應，勞工局表明將展開調查，「我的正義遲到了4個月才來」。

而面對外界種種爭議，該名加盟主的臉書、IG、Threads、YouTube均已關閉，並未對外做出回應。