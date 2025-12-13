棒球手套1折騙錢！詐騙帳號留言「笑死，報警有毛用」嘲諷苦主

▲詐騙囂張嗆聲。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前在社群平台看到某帳號號稱經營不善，要出清棒球手套，結果遭詐騙5萬元，已報警製作筆錄。令人傻眼的是，該詐騙帳號沒有低調，甚至發文嘲諷，「安心啦！就台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我」、「有這個時間不如去科普科普詐騙的套路，避免家人朋友被騙」，貼文狂掀台人怒火。

受害網友在Threads發文，「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙五萬元，現在正在警察局報案做筆錄。」文中貼出截圖，只見詐騙帳號稱因經營不善、面臨倒閉破產，全場棒球手套1折處理。

讓人傻眼的是，詐騙帳號直接在該篇貼文底下現身，「沒錯！這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用？三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎？超好笑欸！」嘲諷詐騙新聞天天有，還是有人被騙，「不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用？」還說自己把騙來的錢都花完了，「快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀！嗚嗚嗚！怕死人了啦！」

該詐騙帳號還在自己的串發文，「我要不要搞個分組專門在這裡迎接你們的口水啊？安心啦！就台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我，不自身找問題，都在關注我幹嘛？」開酸網友有時間關注他，不如科普科普詐騙套路，避免家人朋友被騙，「你可不要覺得不會騙到你喔！只是適合你的騙術還沒有，但你也要小心喔，不然你怎麼知道來這裡看我？」

詐騙帳號還嘲諷，「還有喔！免費送的、低於市場價的，動動你們發財的小腦筋，為什麼低價讓給你？難道你上輩子拯救了銀河系？」最後強調自己一個月能賺幾十萬，「雖然不多，但可以在這裡調侃你們這些窮b，等過兩天風波過去，我改個名字，還可以再騙一波，想想都開心呢！」