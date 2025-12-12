　
社會 社會焦點 保障人權

婦被騙130萬超狂親友團當街圍捕　女兒趴引擎蓋...擋時速破百狂車

記者許權毅／台中報導

台中市一名邱婦遭詐團騙取130萬，親友7人為了討公道，假意交付40萬設局釣出吳姓車手，結果眾人要圍捕時，吳姓車手嚇到駕車狂竄，邱婦女兒竟直接趴在引擎蓋上，陪著吳飆著近百高速、肉身攔車數公里，最終體力不支才摔下車，吳還惡劣輾人，遭檢方依殺人未遂起訴。

檢警追查，吳姓車手有毒品前科，又加入Telegram「天龍特攻隊B組」之詐騙集團，接收不詳人士指令，擔任面交車手一職。期間，該詐團向一名邱婦施詐，導致邱婦轉交130萬餘元。

▲▼不滿母親被詐騙400萬，女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人。（圖／民眾提供，下同）

▲台中邱婦被詐百萬，女兒誘捕車手，竟趴引擎蓋擋車逮人。（圖／ETtoday資料照）

邱婦被詐後，女兒、女婿、孫女、甚至女婿表弟的朋友都忿忿不平，一群人總計7人要幫邱婦討公道。假意邱婦又要繳交4萬現金，想在太平區一間速食店面交，眾人再伺機圍捕。

吳男收到指令後，今年9月11日駕車前往目的地，親友團想跳上車，吳男發現異狀，直接猛踩油門落跑。親友團不放棄，還跟路人借用機車追捕，邱婦女兒見到吳男駕車駛來，竟然直接跳趴在引擎蓋上，企圖阻止吳男落跑。

吳男就這樣「載著」邱婦女兒，時不時煞車、蛇行，想要把人甩落，一路在太平市區內肆意逃竄，車速最高時候達到90公里以上。直到吳男車輛行經豐年公園時，邱婦女兒才體力不支被甩落馬路。

▲吳男逃逸路線，過程中邱婦女兒趴伏於車上。（圖／記者許權毅製）

邱婦騎車趕到現場，發現女兒還被輾傷，跳上車跟吳男吵架，結果過程中，吳男又發動車輛倒車輾壓邱婦女兒，造成其嚴重受傷。

吳男犯案後，隨即迴轉落跑，由線上警網將吳男圍捕到案，才結束荒謬案件。另查出吳男體內有安非他命（濃度4597ng/mL）、甲基安非他命（濃度達41279ng/mL）陽性反應，依法送辦。

▲▼不滿母親被詐騙400萬，女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人。（圖／民眾提供，下同）

▲吳男辯稱，以為是遇到警察很害怕，才會駕車落跑。（圖／ETtoday資料照）

吳男辯稱，以為是警察要抓人，看到邱婦女兒趴在引擎蓋上，感覺很害怕，才會駕車逃離，也不知道她趴在那邊要怎麼辦，又很多人追我，只好甩動車輛，想讓邱婦女兒離開。

吳男還稱，邱婦見到女兒受傷，先是跳上車爭論，自己反而說「你要幹嘛？先叫救護車」，後來是為逃逸車輛才會移動，不是故意要輾壓人。

邱婦說，騎車時速已經90公里，仍追不上吳男車輛，吳男不斷甩動車輛，事發當下還下班時間，車輛很多，女兒受傷流很多血。

檢方認定，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，只為自身能脫免圍捕，反覆急速行駛、急煞、逆向、甩動車頭，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛，再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依法起訴。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台中地檢署檢察官温雅惠、陳東泰分別偵辦「一條龍販製（分裝）依托咪酯煙彈集團案」及「接連擊破毒品工廠並提前銷毀扣案毒品案」，更一舉將製毒師逮捕，銷燬市值15億、破1公噸的K他命，今由行政院頒發緝毒專案有功人員獎。

