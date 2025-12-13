冷氣團可能不到10℃　高山今處飄雪「臨界條件」

▲大陸冷氣團今晚報到。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團今晚報到！明晚氣溫最低有可能會不到10度，3500公尺以上高山只有今天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。

▲今(13日)晨華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積(左圖)，雲層伴隨降水回波(中圖)。北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。明(14)日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；明日至下週二(16日)晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

明晚、週一(15日)晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。至於3500公尺以上高山，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪？尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

▲冷氣團今晚報到。（圖／中央氣象署）

下週二白天起、週三(17日)冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四(18日)西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五(19日)有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度？各國的模擬差異很大，需再觀察。