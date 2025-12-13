冷氣團今晚報到！台北「滑梯式降溫」11℃　高山追雪有望

▲今晚冷氣團報到。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團今晚報到！北部地區將滑梯式降溫，台南以北下探11-15度，這波冷氣團將會影響到週一清晨。高山地區有機會追雪。基隆、新北、宜蘭大雨特報。

▲大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員賴欣國表示，今天（13日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨各地低溫大多在17-20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25-28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，北部氣溫下降會相當有感，最冷的時候將會在週日晚至週一清晨，預估台南以北11-15度，台北市則在14度左右。

▲冷氣團今晚報到。（圖／中央氣象署）



臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，冷氣團報到後就會逐漸轉為乾冷，一白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，請留意溫度調整穿著。高山路況：週六晚至週日中部以北3500公尺左右或以上高山路面結冰、零星降雪，行車留意。