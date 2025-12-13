　
國際

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

▲▼ 美國總統川普（左）與委內瑞拉總統馬杜洛（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普（左）指控委內瑞拉總統馬杜洛（右）涉入販毒集團營運。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被川普政府指控領導販毒集團，9月以來持續在外海遭受美軍打擊，甚至被盛傳可能遭推翻政權。據悉他曾向2大長期盟友中俄求援，但2國迄今僅提供口頭支持，缺乏實質上的援助。

美國總統川普指控馬杜洛領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼與其他非法毒品，9月迄今在加勒比海部署1.5萬名軍力、核潛艦、偵察機等，打擊疑似的運毒船導致逾80死，更於10日查扣委國油輪，被許多專家質疑意圖推翻馬杜洛政權。

《華盛頓郵報》報導，馬杜洛10月底曾向2大盟友請求軍援。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergey Ryabkov）表示「我們支持委內瑞拉，正如他們支持我們一樣」，主張川普政府應避免危機升溫，普丁也致電馬杜洛表達關切，但迄今未提供任何實質協助。中國也未表現出軍援委內瑞拉的跡象，只是譴責「外部干預」，呼籲各方克制。

BBC直指，中俄多年來在政治、財政和軍事上支持委內瑞拉的社會主義政府，但這種支持如今很大程度上淪為「象徵」。

▲▼委內瑞拉2023年12月3日舉行針對與鄰國蓋亞那的爭議地區艾瑟奎波（Essequibo）是否納入領土版圖的公民投票。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）當天向支持者發表談話。（圖／路透）

▲馬杜洛已經鐵腕統治委內瑞拉10多年，被指控選舉舞弊（圖／路透）

智利安德烈斯貝略大學（Andrés Bello University）中國研究中心主任馬塔（Prof Fernando Reyes Matta）指出，對北京和莫斯科而言，委內瑞拉的優先地位大幅降低，尤其川普重返白宮之後。俄羅斯忙於烏克蘭戰爭，中國則試圖維持與川普政府的關係，「考慮到他們的其他問題，俄中均無理由全力捍衛委內瑞拉」。

哥倫比亞伊塞西大學（Icesi University）政治國際關係實驗室主任魯溫斯基（Prof Vladimir Rouvinski）指出，俄中不會冒著承受更多制裁或關稅的風險捍衛馬杜洛，他認為馬杜洛的時間不多了，「這次馬杜洛完全孤立無援，中俄或許會繼續批評美國干預，但不願採取進一步行動。」

專家分析，委內瑞拉經濟崩潰及石油產業衰退，已讓北京失去投資興趣，近年大幅減少放貸，專注追討舊債。魯溫斯基也認為，「中國願意與任何最終取代馬杜洛的政府談判，並認為現在太強烈支持馬杜洛，可能在其政權垮台時，帶來負面後果。」
 



