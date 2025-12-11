攻台情境並未特別難　專家警告：須正視「核風險」

▲美國學者稱，對解放軍來說，台灣情境其實並沒有那麼具挑戰性，同時警告若討論美軍介入必須正視核風險。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）透過社群平台X發文，針對《華爾街日報》台海戰爭分析的文章發表自身看法。高德斯坦指出，WSJ這篇文在軍事評估上存在多項盲點，對解放軍來說，台灣情境其實並沒有那麼具挑戰性，同時警告若討論美軍介入必須正視核風險。

高德斯坦直言，兩棲作戰的確難度極高，但以目前情況來看，「我並不認為台灣情境對解放軍而言特別具有挑戰性」；他還援引軍事專家舒加特（T. Shugart）分析指出，「中國海運能力主要仰賴商船，運輸量幾乎是無限」，並提及另外一篇9月4日關於中國正在沿岸建造規模龐大的直升機基地的文章。

高德斯坦說，在他今年10月的分析詳細闡述直升機能力的重要性，且中國擁有超過1000架直升機，這還不包括同樣規模龐大且訓練有素的空降部隊。

在地形分析方面，高德斯坦認為，台灣山巒眾多，但多朝東側，而非西岸，且「中國擁有世界頂尖山地作戰部隊且具實戰經驗」，這些地形反而可能對解放軍有利；此外，海灘靠近山區也可能成為進攻方的優勢，可透過控制制高點來保護登陸區。

高德斯坦指出，解放軍分析人士很清楚，這正是當年英軍在福克蘭戰爭聖卡洛斯灣（San Carlos Bay）登陸時所採取的策略，且解放軍正積極進行城市作戰訓練，「靠近灘頭的城市中心對攻擊方來說不一定是壞事。隆美爾的裝甲師在諾曼第登陸日（D-day）之所以未能抵達盟軍灘頭，其中一個原因就是道路被逃離市區的驚慌法國難民徹底堵塞」。高德斯坦自稱曾親自勘察台北北部及東北部地形，例如陽明山，認為這些區域適合進攻。

高德斯坦指出，在過去百年期間，絕大多數的兩棲作戰都取得成功，攻擊方往往會選擇極為困難的地點，例如仁川登陸，且二戰諾曼第登陸盟軍陣亡率也不到3%。他也提醒媒體討論美軍介入台海時，「請務必正視核升級的風險，這個風險真實存在，不容忽視」。