川普扣押油輪！美軍「空降登船」畫面曝　委內瑞拉痛批：海盜行為

▲ 美軍從直升機上空降，登船扣押油輪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普10日宣布，美軍在委內瑞拉外海扣押一艘受到制裁的大型油輪，更放話「我們會把石油留下來」，引發委國政府強烈抗議。

綜合《路透》等外媒，川普在白宮表示，「我們剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪，非常大的油輪，實際上是有史以來最大的一艘」，更暗示還有其他行動正在進行。當記者追問這批原油將如何處置時，川普直接回應，「我想我們會保留它。」

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在社群媒體公開一段45秒的軍事行動影片，畫面顯示2架美軍直升機逼近目標船隻，全副武裝的特種部隊成員沿繩索快速垂降登船，執行扣押任務。邦迪證實，聯邦調查局（FBI）、國土安全部及海岸防衛隊在美軍協助下，對這艘運載委內瑞拉與伊朗制裁原油的油輪執行扣押令。

英國海事風險管理機構Vanguard透露，被扣押的船隻據信為「船長號」（Skipper）油輪，該船先前因涉及伊朗石油貿易，被美國列入制裁名單。衛星追蹤資料顯示，這艘油輪4至5日間在委國主要石油港口裝載約110萬桶重質原油後啟航。

委內瑞拉政府聲明指責美國「公然竊盜」，稱扣押行動是「國際海盜行為」，強調將「以絕對的決心捍衛主權、天然資源及民族尊嚴」，並揚言向國際組織申訴。

扣押消息影響國際油市，布蘭特原油期貨由跌轉漲，收盤上揚0.4%至每桶62.21美元；美國西德州中級原油期貨同樣反彈0.4%，收在每桶58.46美元。

川普政府自今年1月上任以來，持續以打擊毒品走私為由對委國馬杜洛政權施壓，更派遣航空母艦戰鬥群赴加勒比海。他日前接受訪問時直言馬杜洛「日子屈指可數」，且未排除動用地面部隊介入的可能性。

《路透》指出，委內瑞拉上月石油出口量超過90萬桶，創下今年第3高紀錄，但因面臨受到制裁的俄國和伊朗原油競爭，被迫大幅折價出售給主要買家中國。

Commodity Context分析師強斯頓（Rory Johnston）認為，「扣押這艘油輪進一步升高對即時供應的憂慮，但不會立刻從根本改變情勢，因為這批原油本來就會在海上漂一陣子。」