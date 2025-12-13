　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聖石前老董包養SWAG女　臀刺「XXX之奴」示忠

▲▼聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監。（圖／記者黃哲民攝）

▲聖石金業前董座邱薡荿裁定還監，昔日豪奢包養辣妹如今淪為階下囚。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導　

聖石金業爆出百億吸金疑雲，台北地檢署大動作偵查，查出資產與銷售金額落差巨大，資金流向成謎。調查發現，案子背後主導是前董座邱薡宬，他與乾女兒的包養糾葛，還爆出乾女兒因外遇被抓，還在臀部刺上「邱薡宬之奴」。

聖石金業涉嫌吸金案近期引發譁然，北檢本月初兵分多路約談現任負責人邱嬿妤、蔡承翰夫婦、公司高層共30人到案。檢警查扣的現金和資產約10億元，與過去黃金契約銷售額高達百億元相比，明顯不符，流失的巨額資產成為追查重點。

檢方深入追查後，發現實際操盤吸金的疑似是前董事長邱薡宬。邱薡宬不只捲入吸金風波，還被爆出過去曾以每月5至20萬元不等的金額包養「乾女兒」邱女，總金額高達460萬元。兩人關係複雜，女方還被發現持續在成人平台SWAG拍片、直播，甚至疑似拉粉絲性交易，事件早在2022年就曝光。

法院調查指出，邱女當時刻意隱瞞已婚身分，連入職身份證都空白處理。關係破裂後，邱女還在身上刺青、拍照發誓沒跟其他男人有聯繫，甚至還在臀部上刺上「邱薡宬之奴」。邱薡宬要求她簽下本票及借據，還因此對她提告，讓這起吸金案多了更多八卦話題，也讓檢警更加緊追消失中的百億資產流向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現
「40年來只休春節」老闆累了　兒不接手歇業
快訊／少時Tiffany認愛了！爆明年秋天結婚
E級DJ藍星蕾被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎　粉絲想退

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畫面曝光！高雄自小客路口左轉　遭對向直行車攔腰撞…180度甩尾

聖石前老董包養SWAG女　臀刺「XXX之奴」示忠

女遭警偷拍「AI合成裸照」　收傳票才知：不只我受害

逢甲女大生抽成遭拒　嗆炸雞店老闆「沒打狂犬疫苗」律師曝下場

台商花8萬相親不滿意　遭仲介關起來打逼娶4女

柯基遭虐影片瘋傳！台北手搖飲老闆被網轟　配偶醫師深夜二度回應

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

手搖飲老闆疑虐失智柯基！牙醫配偶遭出征　急發聲明：看影片才知

狗仔案記者控「司法追殺黃國昌」　北檢：勿恣意揣測

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

畫面曝光！高雄自小客路口左轉　遭對向直行車攔腰撞…180度甩尾

聖石前老董包養SWAG女　臀刺「XXX之奴」示忠

女遭警偷拍「AI合成裸照」　收傳票才知：不只我受害

逢甲女大生抽成遭拒　嗆炸雞店老闆「沒打狂犬疫苗」律師曝下場

台商花8萬相親不滿意　遭仲介關起來打逼娶4女

柯基遭虐影片瘋傳！台北手搖飲老闆被網轟　配偶醫師深夜二度回應

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

手搖飲老闆疑虐失智柯基！牙醫配偶遭出征　急發聲明：看影片才知

狗仔案記者控「司法追殺黃國昌」　北檢：勿恣意揣測

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨佩服：賴清德別再玩弄政治公關手段

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答　網驚訝：沒想到是真的

一換一交易！老虎收左投新秀西蒙 藍鳥補強李

畫面曝光！高雄自小客路口左轉　遭對向直行車攔腰撞…180度甩尾

吃完就刺刺癢癢！醫揭異位性皮膚炎飲食地雷：發作時避開2類食物

北市議員選戰／綠營大安文山留趙怡翔缺　甜美劉品妡搶接棒

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

CORTIS趙雨凡真是台灣囝仔！　官方轉發「家鄉是TAIPEI」證實了

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

社會熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

全台最兇虎爺失竊！廖大乙示警嚴重後果

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

北市東區「焦糖楓」深夜驚傳冒煙！

女遭警偷拍AI合成性影像　不止1人受害

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

逢甲女大生嗆老闆「沒打狂犬疫苗」　律師曝下場

更多熱門

相關新聞

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，發現負責操盤本吸金案的幕後應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，而如今邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄也跟著曝光，乾女兒在SWAG成人網、當女優一事也遭起底，才知道2人的愛恨情仇早在2022年就由本刊獨家報導。

涉詐騙董娘500萬交保　聖石聲明：惡意中傷

涉詐騙董娘500萬交保　聖石聲明：惡意中傷

聖石金業爆詐騙　董娘500萬交保、戴電子腳鐐

聖石金業爆詐騙　董娘500萬交保、戴電子腳鐐

災難連連　冰島精靈聖石遭埋發怒

災難連連　冰島精靈聖石遭埋發怒

關鍵字：

聖石

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面