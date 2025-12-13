聖石前老董包養SWAG女　臀刺「XXX之奴」示忠

▲聖石金業前董座邱薡荿裁定還監，昔日豪奢包養辣妹如今淪為階下囚。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導

聖石金業爆出百億吸金疑雲，台北地檢署大動作偵查，查出資產與銷售金額落差巨大，資金流向成謎。調查發現，案子背後主導是前董座邱薡宬，他與乾女兒的包養糾葛，還爆出乾女兒因外遇被抓，還在臀部刺上「邱薡宬之奴」。

聖石金業涉嫌吸金案近期引發譁然，北檢本月初兵分多路約談現任負責人邱嬿妤、蔡承翰夫婦、公司高層共30人到案。檢警查扣的現金和資產約10億元，與過去黃金契約銷售額高達百億元相比，明顯不符，流失的巨額資產成為追查重點。

檢方深入追查後，發現實際操盤吸金的疑似是前董事長邱薡宬。邱薡宬不只捲入吸金風波，還被爆出過去曾以每月5至20萬元不等的金額包養「乾女兒」邱女，總金額高達460萬元。兩人關係複雜，女方還被發現持續在成人平台SWAG拍片、直播，甚至疑似拉粉絲性交易，事件早在2022年就曝光。

法院調查指出，邱女當時刻意隱瞞已婚身分，連入職身份證都空白處理。關係破裂後，邱女還在身上刺青、拍照發誓沒跟其他男人有聯繫，甚至還在臀部上刺上「邱薡宬之奴」。邱薡宬要求她簽下本票及借據，還因此對她提告，讓這起吸金案多了更多八卦話題，也讓檢警更加緊追消失中的百億資產流向。