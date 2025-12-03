　
社會 社會焦點 保障人權

聖石金業爆詐騙　董娘500萬交保、戴電子腳鐐

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業連輸）

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書）

記者葉國吏／綜合報導

主打黃金買賣的知名金業公司「聖石金業」近日因涉嫌利用投資黃金的方式進行詐騙，引發轟動。董事長邱嬿妤在內的30人被拘提，3日清晨邱嬿妤被控違反銀行法重罪，台北地檢署裁定以500萬元保釋，同時限制其出境及出海，並要求佩戴電子腳鐐。

警方此次行動兵分多路，除了邱嬿妤，還約談了其配偶蔡承翰，身為聖永公司負責人的他同樣以500萬元交保。此外，聖石金業的執行長張桂洋交保金額為200萬元，高層主管凌睿宏與施佩芳分別繳納100萬元保釋金，所有涉案人員均被限制出境出海。邱嬿妤在辦完保釋手續後，未對外發表任何意見，離開時由公司管理層陪同。

聖石金業成立於2022年，門市遍及北中南，主打歐美瑞士黃金條現貨交易，因其提供折扣及VIP級服務吸引不少民眾投資。公司推出的黃金存摺方案更是讓人眼前一亮，吸引了一大批客戶。然而，近來有投資人投訴，指控公司未如期交付黃金或現金，甚至違約不履行合約內容，引發警方調查。刑事局掌握相關證據後，在本月初展開全面搜索行動，懷疑公司內部涉及非法吸金行為。

針對指控，邱嬿妤堅稱公司運作透明，對金流管理極為嚴格，並否認有鼓吹「保證獲利」的行為。她表示，可能是部分員工私下詐騙投資人，導致誤解。聖石金業隨後發聲明，強調媒體及個別人士的不實報導已傷害公司聲譽，並否認抽佣50%的說法，表示將保留法律追訴權。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

