AI助力阿里山林鐵行車安全　獲經濟部新創採購獎

▲林鐵處獲2025年新創採購獎，由連祥益技正代表受獎。（圖／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導



經濟部中小及新創企業署(以下簡稱中小企業署)為鼓勵並深化政府機關與新創企業合作，今年特別設立「新創採購獎」，以表揚各級機關積極運用新創產品與服務提升公務效能。今(12)日舉辦之「2025年新創採購獎」頒獎典禮中，阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵處）從眾多申請案件中脫穎而出，獲頒「新創採購－創新典範獎」肯定，由經濟部何晉滄政務次長出席並致詞勉勵。

▲藉由AI影像辨識，及時偵測落石及異物入侵軌道，強化行車安全。（圖／阿里山林鐵提供）



阿里山林業鐵路本線全長71.6公里，從海拔30公尺的嘉義市一路攀升至海拔2,216公尺的阿里山車站，沿線具有蘊含豐富森林景觀與陡峭山地地形，山脈與溪谷分布密集。然而，在優美自然景觀背後，鐵路上方邊坡土石容易因地震或強降雨鬆動滑落。此外，為克服高程差，除以著名「之」字形路線，多順應地形以短彎道及隧道因應，然彎道及隧道出口往往為視線死角，且倘若軌道遭遇落石或異物入侵，列車司機反應時間有限，行車安全風險亦隨之提高。

▲「現場告警牌面」及時提醒提供列車司機提前反應時間，有效降低行車事故風險。（圖／阿里山林鐵提供）



為全面強化阿里山林鐵行車安全，林鐵處自2022年起與新創企業合作導入AI影像辨識技術，並向中小企業署（前經濟部中小企業處）提案「阿里山林業鐵路AI影像辨識異物入侵軌道」獲核定補助200餘萬元。計畫透過AI判釋方式即時偵測落石與異物入侵軌道狀況，並整合告警系統，提供列車司機提前反應時間，有效降低行車事故風險。

▲阿里山林鐵AI影像辨識場域。（圖／阿里山林鐵提供）



為擴大提升災害預警效能，林鐵處選定阿里山林鐵第29號至第30號隧道間約60公尺路段試辦AI辨識系統，並以無線傳輸方式連結現場告警牌面及手機通訊軟體，即時通報異物入侵狀況。此項技術不僅爭取關鍵的行車預警時效，更克服沿線無市電及通訊受限等山區環境限制，進一步強化整體行車安全。

▲CCTV影像辨識。（圖／阿里山林鐵提供）



林鐵處王昭堡處長表示，因應未來極端氣候，將持續運用AI、感測、光纖傳輸等前瞻科技，逐步擴大安全監測範圍，強化災害預警效能，並結合新創企業導入創新科技，建立長期、互惠之合作模式，提升安全韌性，守護百年林鐵。