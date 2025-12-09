4千萬「勞斯萊斯幻影」硬切車道！下秒撞上遊覽車...司機下車傻眼

記者閔文昱／綜合報導

國道一號雲林西螺路段7日下午發生一起豪車與遊覽車的擦撞事故，一輛市價上看4千萬元的勞斯萊斯幻影二代（Rolls-Royce Phantom Series II），變換車道時疑似未注意後方大型車距離，強行切入中線車道，車尾當場擦撞到右側已超車的遊覽車。撞擊瞬間被前車行車紀錄器完整拍下，駕駛驚呼「喔！Rolls-Royce！」畫面在網路掀起熱議。

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的車禍畫面顯示，白色幻影車雖有打方向燈，但遊覽車車頭早已越過幻影左側，豪車駕駛仍持續左切，最終撞上遊覽車保險桿。遊覽車駕駛氣得立刻煞車下車查看，神情相當不滿。由於幻影屬品牌頂級旗艦，視野高、車身長，維修費更是天價，不少網友驚呼這是「超級昂貴的一撞」。

▲4千萬勞斯萊斯國道變換車道擦撞遊覽車。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

影片曝光後，大批網友留言狂酸豪車駕駛「錢買不到技術」、「這麼大一台遊覽車都過一半還撞得到」、「珍惜生命，遠離豪車」，更有人笑稱「可能沒錢繳車貸，這一撞剛好能理賠？」、「司機請假、老闆自己開的？」討論十分熱烈。

勞斯萊斯幻影二代為全球頂級手工打造豪車，落地價約1800萬至逾4000萬元，不少高端人士與宗教界名人都愛開這款車，如今卻因「霸氣切車道」釀禍，恐怕維修費也會高得讓人倒抽一口氣。