地方 地方焦點

天黑路滑害後輪懸空卡邊坡！男受困產業道路　枋寮警助脫困

▲枋寮警方助黃男脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方助黃男脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮一名60歲黃姓男子日前駕車返家，因產業道路無路燈、視線不佳，不慎將車輛開上邊坡致後輪懸空動彈不得，情況相當危險，求助枋寮警方，警方獲報趕趕抵現場，兩名員警合力指揮、操作車輛，多次嘗試終於協助他脫困，他對警方的協助連聲道謝，稱讚員警「十八般武藝樣樣精通」。

枋寮警分局建興派出所，日前接獲60歲黃姓男子報案，稱不慎將車輛駛入產業道路邊坡，後輪懸空、動彈不得，亟需警方協助。

副所長陳孝信與警員柳延融獲報後馳赴現場。經了解他當日下午在農田整地，未留意冬季日照較短，天色提前昏暗。傍晚駕車返家行經枋寮鄉新開村產業道路時，因該路段無路燈，視線不佳，車輛不慎卡在路旁邊坡，深陷危險位置。

他焦急無助，只能報警求援。副所長陳孝信迅速評估現場地形並進行指揮，警員柳延融則小心翼翼地操作車輛。兩人多次嘗試並合作，終於成功將受困車輛駛回平坦道路。老翁心中大石落地，對警方的協助連聲道謝，稱讚員警「十八般武藝樣樣精通」。

枋寮分局長盧恒隆表示，兩名員警反應迅速、處置得宜，值得嘉勉。同時提醒民眾，行駛偏僻或昏暗路段時務必留意路況；若遇車輛受困，應立即通報警方或專業救援單位，切勿自行嘗試，以避免二次事故發生。

煮食忘關火廚房燒起來　屋主：住警器救全家　

煮食忘關火廚房燒起來　屋主：住警器救全家　

佳冬鄉一處民宅冒出黑煙，消防局獲報立即派遣林邊、佳冬分隊前往。消防人員到場時1樓廚房濃煙密布，所幸住警器已大聲示警，屋主即時發現並自行撲滅。消防隊協助排煙後確認無傷亡。屋主與鄰居皆感謝宣導成效，直呼「住警器救了一家人」。

男自稱勒斃婦人棄屍彰化山區　警搜索無所獲

男自稱勒斃婦人棄屍彰化山區　警搜索無所獲

貝里斯大使走進美和科大　學生迎賓舞圈粉

貝里斯大使走進美和科大　學生迎賓舞圈粉

屏檢招考5檢察官助理　擴大戰力強攻詐騙源頭

屏檢招考5檢察官助理　擴大戰力強攻詐騙源頭

母逝家陷絕境　警募愛守住最後一盞

母逝家陷絕境　警募愛守住最後一盞

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

