屏東市台1線2天3起重大車禍3人死亡　警籲：務必遠離大車

▲屏東市二天發生3起重大交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市省道台一線路段在本(12)月短短兩天內接連發生3起重大交通事故，造3人不幸身亡，讓人行經該路段安全再度亮紅燈。屏東警分局整理事故情況並提出行車提醒，呼籲民眾上路務必更留心。

第一起事故發生於2日中午，在和生路一段與工業六路口，一輛大型車輛轉彎時與自行車發生碰撞；第二起則於2日晚間建國路往高屏大橋方向的機慢車道，一輛自小客因車況異常臨停慢車道，後方機車閃避不及追撞釀禍；第三起事故發生在3日下午建國路段，機車疑未保持安全距離追撞前方自行車，另有機車為閃避事故自摔，造成多人受傷。

屏東警分局針對事故類型提出三項安全提醒：

一、遠離大型車輛，避免死角風險。 大車因車體高大，轉彎及周邊皆有視線死角，用路人應保持距離，避免並行或貼近車身側邊。

二、上路前確實檢查車況。煞車、燈光、方向燈等設備應確認正常；若行駛中發現異常，應停靠路肩或安全區域處理，切勿在車道上臨停上下車，以免遭後車追撞。

三、依速限行駛並保持安全距離。適當跟車距離可爭取反應時間，尤其在夜晚或天候不佳時，更需減速慢行，降低事故風險。

警方表示，將持續加強交通執法與宣導，希望透過多一分注意，減少一分危險，共同守護道路安全。