越南男在台成立車手集團！揪同鄉賺外快　小吃店成據點掩人耳目

▲越南男在台灣開設小吃店，實則吸收同鄉加入自己的車手集團。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

一名來台依親之越南籍陳姓男子，平時經營小吃店，實則是在台吸收越南籍勞工及逃逸移工擔任車手，負責在全台各地超商、銀行、農會、ATM提領詐騙款項，打造一個越南籍車手集團。雲林地檢署日前指揮雲林縣調查站及斗六分局前往陳嫌住處搜索，並向聲押涉案16名越籍成員獲准。

調查局指出，陳嫌以小吃店人潮掩人耳目，將該小吃店作為車手交付詐款之據點，並透過臉書、IG等通訊軟體散布徵才訊息，以額外收入為誘因，吸收同為越南籍之勞工及逃逸移工加入集團，分別擔任收水頭、車手頭及車手，由車手向配合之詐騙集團取得帳戶提款卡後，駕駛汽車至不同ATM取款，並將犯案車輛安裝假車牌以躲避追查，復將款項逐層交付予車手頭及收水頭，以製作資金斷點。

雲林地方檢察署近日指揮雲林縣調查站及雲林縣警察局斗六分局，對該越南籍車手集團陳姓主嫌及幹部住所執行搜索，初認陳姓主嫌及詐團15名成員涉犯刑法詐欺等罪嫌，經檢察官漏夜訊問，對該外籍車手集團全數16名越南籍成員向法院聲請羈押獲准。

近年外籍人士假借觀光名義來臺擔任車手頻傳，國內亦有外籍勞工或逃逸外勞組成車手集團協助電詐集團洗錢，本局為維護全民財產及生活安定，展現打擊詐團組織之決心，達成阻詐之使命，將持續投入詐騙偵辦之能量，也呼籲國人須認知投資理財應經正當合法管道進行，受害之民眾可踴躍向調查局報案指證。