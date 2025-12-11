　
地方焦點

麻豆狡詐車手為「120萬」再度上門　遭警方天羅地網活逮

▲麻豆警方在林鳳營火車站前布下警網，當場將前來取款的施姓車手壓制逮捕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆警方在林鳳營火車站前布下警網，當場將前來取款的施姓車手壓制逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南六甲一名周姓女子誤信詐騙集團「投資虛擬貨幣」話術，短短時間內陸續交付數百萬元現金，直到驚覺不對勁才到警局報案。然而詐團得手後仍不罷休，持續逼迫周女再交新台幣120萬元，聲稱「付了才能拿回投資款」，企圖再度榨乾被害人，警方將計就計，天羅地網活逮車手。


麻豆警方得知情況後與周女密切合作，指導她假意答應支付金額，並持續與詐團周旋。詐騙集團行事狡猾，先是談好地點又臨時變更，最後改約於林鳳營火車站面交。警方早一步預置警力，在現場布下天羅地網。


約定時間一到，周女依約現身，嫌犯施姓車手也準時赴約取款。警方見時機成熟迅速上前包抄，施嫌見勢不妙企圖駕車衝撞逃逸，但仍遭多名員警合力壓制在地，當場逮捕。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。


麻豆分局長洪國哲提醒，凡標榜「穩賺不賠」、「代操投資」的話術幾乎都是詐騙，尤其虛擬貨幣投資風險高，更是詐團常見的誘餌。凡涉及到府收款、面交現金，更要提高警覺；民眾若遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110諮詢，守住辛苦賺來的血汗錢。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

麻豆狡詐車手為「120萬」再度上門　遭警方天羅地網活逮

銀髮不是終點！花蓮銀髮人才服務據點啟用　精彩人生新起點

點亮光復店家！善心協會捐冬夏運動服　理事長：非協助是返鄉

凌晨持械破壞兌幣機！　台南下營娃娃機遭竊9萬元警已鎖定犯嫌

陳以信推台南AI未來教育圖書館　盼打造全台首座AI全民學習基地

醫美集團董事長王正坤行善一輩子　從山區義診到千萬捐助奪八德獎

海葵颱風侵襲沉陷！花蓮富里蚊仔洞橋重建通車　寬8.5米雙車道

導入AI ！青埔智慧科技分館正式啟用　六大設施創造閱讀新體驗

粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公　全校深情送祝福

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

