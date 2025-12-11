麻豆狡詐車手為「120萬」再度上門　遭警方天羅地網活逮

▲麻豆警方在林鳳營火車站前布下警網，當場將前來取款的施姓車手壓制逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南六甲一名周姓女子誤信詐騙集團「投資虛擬貨幣」話術，短短時間內陸續交付數百萬元現金，直到驚覺不對勁才到警局報案。然而詐團得手後仍不罷休，持續逼迫周女再交新台幣120萬元，聲稱「付了才能拿回投資款」，企圖再度榨乾被害人，警方將計就計，天羅地網活逮車手。



麻豆警方得知情況後與周女密切合作，指導她假意答應支付金額，並持續與詐團周旋。詐騙集團行事狡猾，先是談好地點又臨時變更，最後改約於林鳳營火車站面交。警方早一步預置警力，在現場布下天羅地網。



約定時間一到，周女依約現身，嫌犯施姓車手也準時赴約取款。警方見時機成熟迅速上前包抄，施嫌見勢不妙企圖駕車衝撞逃逸，但仍遭多名員警合力壓制在地，當場逮捕。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。



麻豆分局長洪國哲提醒，凡標榜「穩賺不賠」、「代操投資」的話術幾乎都是詐騙，尤其虛擬貨幣投資風險高，更是詐團常見的誘餌。凡涉及到府收款、面交現金，更要提高警覺；民眾若遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110諮詢，守住辛苦賺來的血汗錢。