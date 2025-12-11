　
金門民生路「偏心車道」引民怨！縣府急改回　民眾罵浪費公帑

▲縣府公告今日開始進行標線刨除、劃設改善作業。（圖／記者鄭逢時攝）

▲縣府公告今日開始進行標線刨除、劃設改善作業。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時、葉品辰／金門報導

金門縣金城鎮民生路段的交通變革引發網路「炸鍋」，針對金門縣府宣布將於今（11）日起進行標線刨除、劃設改善作業，將爭議多時的「偏心車道」回歸快慢車道，民眾不滿情緒達到頂點，網路留言湧現「要改幾次？」、「真的很擾民！」的怒吼。

據了解，這項爭議的源頭，來自於金門縣政府為了在金城重劃區附近設置停車場，於2022年11月由觀光處交通行政科主導將民生路段的中興路口實施「偏心車道」設計，理由是為了讓進入停車場的車輛方便分流行走，不料在實施之後立即引發民眾反彈，甚至諸多議員也在議會殿堂上大聲質疑縣府決策不當，在諸多質疑聲浪下，縣府承受不住各方壓力下，終於決定再重新劃線，恢復原有快慢車道劃線，並在今日開始施工。

▲縣府公告今日開始進行標線刨除、劃設改善作業。（圖／記者鄭逢時攝）

▲公告一出引發民怨不斷。（圖／記者鄭逢時攝）

在縣府公告即將改回原快慢車道配置及尖峰時段全面禁止停車後，民眾的不滿瞬間被點燃。有網友痛批：「這條路是要改幾次」、「一下挖這個一下改那個，星期六日好不容易想好好休息都不得安寧！」更有網友則直接指出：「真的要改幾次？全面塗銷停車格不就好了？可以將浪費公帑的金額向這些人求償嗎？」​民眾也在留言中質疑，既然市區有大型停車場，何不「全面取消路邊停車格很難嗎？...把機車道還給機車吧」，反映了縣民對於車道規劃與停車管理缺乏整體考量的質疑。

縣府在公告中指出，民生路將於12月11日開始進行標線刨除、劃設改善作業。然而，民怨焦點已轉向「公帑浪費」與「決策責任」。民眾質疑，當初觀光處交通行政科推動的偏心車道，是否缺乏充足的交通流量評估？ 是否應該有人為這場耗費行政資源和公帑的「一年鬧劇」負起責任？這場民生路車道從「改過去」到「改回來」的大轉彎，已嚴重衝擊縣民對金門縣政府執行力的信任。

相關新聞

百億金酒抽獎惹議！議員送「抽抽樂」諷決策

百億金酒抽獎惹議！議員送「抽抽樂」諷決策

近年來金酒公司大量使用「抽獎」模式推出高粱酒產品，從玉璽酒開始，到20公升罈裝高粱酒、龍騰四海高粱酒等等諸多酒品上面，這樣的做法引起金門縣議員董森堡質疑，於今(10)日在金門縣議會質詢時直指金酒公司把百億事業當樂透？

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

金門料羅碼頭火警！疑貨櫃內電動車電池爆炸釀災

金門料羅碼頭火警！疑貨櫃內電動車電池爆炸釀災

金門大一男「撞飛直行騎士」　同校學長重傷送醫搶救

金門大一男「撞飛直行騎士」　同校學長重傷送醫搶救

