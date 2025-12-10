百億金酒公司「抽獎經營」遭質疑　議員質詢送「抽抽樂」諷刺

▲董森堡議員於質詢時準備「抽抽樂」送給金酒總經理丁丞康 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時／金門報導

近年來金酒公司大量使用「抽獎」模式推出高粱酒產品，從玉璽酒開始，到20公升罈裝高粱酒、龍騰四海高粱酒等等諸多酒品上面，這樣的做法引起金門縣議員董森堡質疑，於今(10)日在金門縣議會質詢時直指金酒公司把百億事業當樂透？

今日董森堡針對金門酒廠（金酒）的財報提出「核彈級」質疑，直指金酒在營運上出現重大效率黑洞。指出他比較金酒國際市場的業績數據，怒批金酒的表現是「賺了營業額，卻沒賺到淨利」。他強調，公司在國際市場的營業額雖有巨幅成長，但實際結算後的淨利卻未見顯著提升，嚴厲質疑金酒在成本管控和行銷策略上出現了嚴重問題，讓縣民資產的增值效益大打折扣。

更引發熱議的是，董森堡在質詢高潮時，竟拿出一組「抽抽樂」，當場邀請金酒總經理丁丞康上台。他諷刺地表示：「這是送給總經理的，因為金酒的許多決策，好像都是用抽的！」此舉是為了痛批金酒的預算編列和市場判斷缺乏科學依據與專業邏輯，形同將這間百億規模的縣營事業當成「樂透」或「抽抽樂」來經營。

董森堡要求金酒公司必須停止這種「運氣至上」的管理模式，正視財報上的營收與淨利巨大落差，立即提出改善計畫，以確保金酒的永續經營能真正回饋全體縣民。