高鐵假期推「泡湯限定行程」　四重溪一日遊3210元起

瞄準冬季旅遊商機，台灣高鐵即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，整合北、中、南多處溫泉景點，包含宜蘭礁溪、台北北投、苗栗泰安、南投、台南關子嶺、高雄六龜寶來及屏東四重溪等地，搭高鐵去泡湯一日遊每人3210元起。

高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案推出全台好湯推出多項限定產品，其中「六龜寶來湯泉．南橫啞口祕境山城慢旅2日遊」即日起至2026年2月底，每周四與周日推出台北出發每人6650元起。行程包含往返車票、專車接駁及住宿，首日安排走訪美濃景點，次日則前往南橫公路最高點大關山隧道埡口，並造訪瑪舒霍爾部落吊橋及體驗愛玉DIY，夜晚入住寶來溫泉Villa 露營車享受半露天湯屋。

另為配合屏東縣政府舉辦「四重溪溫泉季」，高鐵假期同步推出「搭高鐵．遊屏東」一日行程，假日從台北出發每人3210元起，活動自即日起至2026年1月中旬止。針對自由行的旅客，高鐵也推出「南投雲品溫泉酒店日月潭2日自由行」，包含高鐵往返車票與住宿。以台北至台中為例，平日出發最低6520元起，周一至周四入住可享客房限量升等。

台灣高鐵表示，台灣擁有多樣泉質與豐富溫泉資源，是世界最佳的泉質區之一，高鐵假期整合交通、旅宿與行程提供多樣化選擇，凡訂購屏東四重溪或高雄六龜寶來行程，可獲得限量餐飲兌換券，數量有限送完為止。