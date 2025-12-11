瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

▲克莉絲蒂娜遭丈夫謀殺後殘忍分屍。（圖／翻攝Instagram，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瑞士選美小姐、知名模特兒克莉絲蒂娜（Kristina Joksimovic）遭丈夫謀殺分屍，41歲凶嫌手段極其殘忍，將妻子勒斃後，取出子宮等器官，將部分遺體粗暴肢解，還使用工業攪拌機、化學溶劑等工具湮滅證據。

根據檢方調查，克莉絲蒂娜去年2月13日在位於賓寧根（Binningen）的家中遇害，遺體情況慘不忍睹。驗屍報告顯示，其死因是窒息，頸部有明顯勒痕，身上多處有鈍器外傷，臉頰、眉毛與鼻子附近出現割傷，腳、右小腿、肩胛骨和後腦勺均有瘀傷。

法醫報告顯示，凶嫌湯瑪士使用電鋸、刀具和園藝剪刀等工具，粗暴肢解遺體，取出子宮等器官，並將部分屍塊放入工業攪拌機，其餘部分則用化學溶劑處置。

湯瑪士最初聲稱「發現妻子陳屍樓梯間」，隨後又改口宣稱妻子持刀攻擊，自己被迫正當防衛。但法院指出，他在犯案後數小時內，使用工具系統性分屍、破壞遺體並銷毀證據，完全不符合自衛或恐慌反應的說法。

38歲的克莉絲蒂娜擁有塞爾維亞血統，在2008年瑞士小姐選拔闖進決賽，之後轉型成為走秀教練，訓練下一代模特兒，2017年與丈夫結婚。知情人士透露，夫妻倆育有一對年幼子女，雖常在社群媒體分享家庭點滴，但案發前關係已出現危機。克莉絲蒂娜生前打算離開丈夫，「她想分手，但很害怕他」，甚至曾因肢體家暴報警。

隨著調查逐一揭露其殘忍行為，湯瑪士改口宣稱因為「害怕失去孩子、房子和公司」壓力過大，才會失去控制而痛下殺手。如今巴塞爾鄉村半州（Basel-Landschaft）檢察官正式宣布完成調查，此案再度獲得媒體關注，但法院尚未排定審理日期。