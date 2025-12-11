　
社會 社會焦點 保障人權

兒盟督導驚人「大翻供」！否認指陳尚潔疏失　法官：這是很大指控

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地院今（11）日續審剴剴遭虐死案的案外案，聚焦兒福聯盟社工陳尚潔是否因疏失導致錯失黃金救援時機。兒盟副處長李芳玲與督導江怡韻皆被傳喚出庭，其中江怡韻「大翻供」成為庭上焦點，因她在檢方偵訊時曾指稱陳尚潔「有嚴重疏失」，但今日卻改口表示不知為何筆錄被記成那樣，引發法官罕見提高音量強調，「這是對檢察官很大的指控！」

首先作證的萬芳醫院急診醫師黃聖心指出，剴剴送醫時體溫僅24度、已無生命跡象，且身上多處瘀青、生殖器受傷皆「不可能自行造成」。保母聲稱孩子因溢奶喘不過氣，但黃醫師直言完全不符現場情況，甚至連剴剴「一晚掉4顆牙」的說法，也被她判定「磨牙不可能磨到牙根斷裂」，種種矛盾促使醫院立刻通報警方。

兒盟副處長李芳玲則證稱，陳尚潔並非毫無作為，有追問剴剴受傷原因、要求保母帶去看牙醫、追蹤醫囑等，她坦言兒盟確實存在紀錄延遲補寫等情況，但不認為剴剴之死應由陳尚潔個人承擔。對於外界指控兒盟成立群組要求剴剴外婆「保密」，避免消息外流，李芳玲強調當時是內部溝通、因謠言四起才希望統一對外說法。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲法院外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

輪到督導江怡韻出庭時，氣氛明顯緊繃。江女表示案發那天凌晨接獲陳尚潔電話後立刻趕往急診，陳尚潔當時驚慌又錯愕。對於她去年在偵訊時指稱陳尚潔「有疏失」，江女今日卻說自己沒印象這樣回答，並稱偵訊中面對檢察官連番追問又緊張沉默，「沒說話也被記成『是』」。

法官當庭朗讀筆錄內容，內文明確寫著「確實有疏失而導致剴剴死亡」。江怡韻聽完再度堅稱「不知道為何被記成這樣」，更說第二次偵訊時想改口卻遭檢方提醒可能觸犯偽證罪。法官聞言當場指出，若筆錄真的被錯記，這是對檢察官的重大指控，並質疑她是否在簽名前仔細確認筆錄內容，江女僅回「快速掃過」。

因江女證詞前後矛盾，陳尚潔律師當庭聲請勘驗2024年3月12日的偵訊錄音光碟，以釐清真相。檢方則表示會在18日開庭前聽完整段錄音，再提出意見。本案仍將持續審理。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

剴剴案兒福聯盟社工疏失法庭翻供急診醫師

