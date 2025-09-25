　
社會 社會焦點 保障人權

兒盟前社工陳尚潔否認失職害死剴剴　庭外婆媽怒吼：重判！

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控在1歲男童剴剴遭虐死案中，訪視失職又竄改記錄，涉犯過失致死等罪嫌，陳女不認罪，自稱非「主責社工」、「不太確定我們要負什麼責任」等語，台北地院今（25日）開庭，剴嬤委任律師爆料陳女拒談和解，數10位聲援剴剴的婆婆媽媽認為陳女死不認錯，在法庭外怒喊「重判陳尚潔！」

▲▼於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（左2），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

法官今庭訊續行先前未完成的準備程序，冗長進行逾2小時，檢方聲請傳喚8位證人，其中4位是兒福聯盟幹部或社工，另2位是參與剴剴出養過程的官方社工，還有1位衛生福利部社會及家庭署的視察，以及1位搶救過剴剴的急診室醫師。

檢方意在證明陳尚潔受兒盟指派處理剴剴出養業務，有隨時追蹤個案發展狀況的義務，但陳女訪視剴剴不確實，又未依兒盟規定的時限內完成工作處遇記錄、主觀有偽造文書犯意，且她的不作為與過失，跟剴剴之死有因果關係。

▲▼於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師聲請傳喚3位證人，包括兒盟前執行長白麗芳、1位診療過剴剴的牙醫與1位官方社工，查明社工訪視後多久須完成工作處遇記錄、有何法律依據，辯護律師主張檢方聲請傳喚的2位官方社工，涉及權責分工而有利害衝突，請法官審酌有無必要傳喚。

陳尚潔今出庭包緊緊，躲避場外抗議群眾及媒體，庭訊透過律師仍主張無罪。剴嬤委任律師表示，陳女拒談和解，所以剴嬤也無和解意願，希望檢方聲請作證的官方社工，能查明陳女自稱「非主責社工、無訪視義務」是否屬實，不能僅聽陳女對法規片面解釋。

▲▼於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（戴淺色帽），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

此外，剴嬤委任律師指陳尚潔聲請傳喚的牙醫，才真的沒必要，這位牙醫幫剴剴看牙過程，尚未釐清有無疏失。檢方也指這位牙醫僅短暫為剴剴看過1次牙，未完整掌握剴剴當時身體有無外傷，除非要證明保母劉彩萱沒虐童，否則這位牙醫難以證明陳女訪視有無過失。

劉彩萱與同為有照保母的妹妹劉若琳，因涉共同打罵、綑綁剴剴，動輒要剴剴罰站、冷天只穿尿布還洗冷水澡，每天只給1餐劣質食物，導致剴剴被兒盟托育給劉彩萱僅115天，就斷4顆牙、遍體鱗傷且營養不良死去，北院一審依凌虐致死等罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審審理中。

▲▼幼童愷愷遭虐致死案25日開庭審理社工陳尚潔涉案部分，開庭前台北地方法院門外聚集大批聲援愷愷案的社會團體，台北市議員陳炳甫也到場表達關心。（圖／記者湯興漢攝）

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（戴淺色帽），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者湯興漢攝）

法官諭知暫訂下月（10月）23日起密集審理，請辯方盡快回報可配合的日期。數10位聲援剴剴的婆婆媽媽旁聽後，認為陳尚潔死不認錯，在法庭外舉布條標語怒喊「重判陳尚潔！」陳女靠親友與法警保護，於震耳罵聲中倉皇坐計程車離開。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷　千人撤離安置中

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

沈慶京稱從未行賄柯文哲　不解「威京小沈」給了什麼

控制欲虎媽把「女兒鎖房間5天」吃喝都不管　爸聞異味破門驚見屍體

花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗　2具身分待確認

快訊／台中21歲女「全身脫皮」發黑亡　母親遭聲押

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍「對準心臟」釀1死　人群慌亂逃竄

快訊／台南鋼鐵加工廠火警「10間廠房」延燒　急派重機具馳援搶救

馬太鞍溪堰塞湖溢流14死22失聯　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復區，釀成嚴重死傷。台中市特種搜救隊也繞過半個台灣前往救援，稍早傳出今(25)日下午約3點左右，特搜隊在前往光復鄉佛祖街272巷2號執行搜救任務時，尋獲一名男性罹難者遺體，隨後通報警方進行後續相驗事宜。

剴剴案兒福聯盟主責社工過失致死偽造文書影音

