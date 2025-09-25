兒盟前社工陳尚潔否認失職害死剴剴　庭外婆媽怒吼：重判！

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控在1歲男童剴剴遭虐死案中，訪視失職又竄改記錄，涉犯過失致死等罪嫌，陳女不認罪，自稱非「主責社工」、「不太確定我們要負什麼責任」等語，台北地院今（25日）開庭，剴嬤委任律師爆料陳女拒談和解，數10位聲援剴剴的婆婆媽媽認為陳女死不認錯，在法庭外怒喊「重判陳尚潔！」

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（左2），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

法官今庭訊續行先前未完成的準備程序，冗長進行逾2小時，檢方聲請傳喚8位證人，其中4位是兒福聯盟幹部或社工，另2位是參與剴剴出養過程的官方社工，還有1位衛生福利部社會及家庭署的視察，以及1位搶救過剴剴的急診室醫師。

檢方意在證明陳尚潔受兒盟指派處理剴剴出養業務，有隨時追蹤個案發展狀況的義務，但陳女訪視剴剴不確實，又未依兒盟規定的時限內完成工作處遇記錄、主觀有偽造文書犯意，且她的不作為與過失，跟剴剴之死有因果關係。

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師聲請傳喚3位證人，包括兒盟前執行長白麗芳、1位診療過剴剴的牙醫與1位官方社工，查明社工訪視後多久須完成工作處遇記錄、有何法律依據，辯護律師主張檢方聲請傳喚的2位官方社工，涉及權責分工而有利害衝突，請法官審酌有無必要傳喚。

陳尚潔今出庭包緊緊，躲避場外抗議群眾及媒體，庭訊透過律師仍主張無罪。剴嬤委任律師表示，陳女拒談和解，所以剴嬤也無和解意願，希望檢方聲請作證的官方社工，能查明陳女自稱「非主責社工、無訪視義務」是否屬實，不能僅聽陳女對法規片面解釋。

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（戴淺色帽），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

此外，剴嬤委任律師指陳尚潔聲請傳喚的牙醫，才真的沒必要，這位牙醫幫剴剴看牙過程，尚未釐清有無疏失。檢方也指這位牙醫僅短暫為剴剴看過1次牙，未完整掌握剴剴當時身體有無外傷，除非要證明保母劉彩萱沒虐童，否則這位牙醫難以證明陳女訪視有無過失。

劉彩萱與同為有照保母的妹妹劉若琳，因涉共同打罵、綑綁剴剴，動輒要剴剴罰站、冷天只穿尿布還洗冷水澡，每天只給1餐劣質食物，導致剴剴被兒盟托育給劉彩萱僅115天，就斷4顆牙、遍體鱗傷且營養不良死去，北院一審依凌虐致死等罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審審理中。

▲於剴剴案中涉嫌訪視失職與造假的兒福聯盟前社工陳尚潔（戴淺色帽），今（25日）到台北地院出庭不認罪，遭場外數10名抗議群眾怒吼「重判」。（圖／記者湯興漢攝）

法官諭知暫訂下月（10月）23日起密集審理，請辯方盡快回報可配合的日期。數10位聲援剴剴的婆婆媽媽旁聽後，認為陳尚潔死不認錯，在法庭外舉布條標語怒喊「重判陳尚潔！」陳女靠親友與法警保護，於震耳罵聲中倉皇坐計程車離開。