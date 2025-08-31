剴剴案全民怒喊惡保母判死　廢死聯盟：呼籲唯一死刑是錯誤的

▲公民團體呼籲兒虐零容忍。（圖／記者黃宥寧攝）



記者張靖榕／綜合報導

震驚社會的虐童剴剴案引發全民怒火，多個公民團體在5月10日發起「護兒大遊行」，要求立法增訂《刑法》第71-1條「虐殺兒童罪」，對加害者明定判處死刑或無期徒刑，且不得假釋，強調對於虐童致死的行為必須零容忍；然而，廢死聯盟對此訴求表示遺憾，批評「唯一死刑」制度是威權產物，並主張應避免以憤怒決定法律政策。

廢死聯盟於29日透過臉書發文表示，所謂「唯一死刑」也被稱為「絕對死刑」或「強制死刑」，意即針對某些特定罪行，法官不得酌情判決，唯一能宣判的刑度即為死刑。此制度完全排除對犯罪情節、動機、可悔改性等因素的考量，剝奪法官的裁量空間。

廢死聯盟指出，無助嬰幼兒長時間遭到凌虐致死，無論對誰而言都令人痛心與憤怒，社會呼籲嚴懲加害者的情緒可以理解；然而，該聯盟也強調，那麼多人站出來支持唯一死刑，其實是錯誤的。他們訪問了支持廢死的律師薛欽峰，後者指出，「唯一死刑是威權時代的遺緒，不符合正當法律程序原則。」薛律師並舉例過去擄人勒贖的唯一死刑條款，反而導致人質更容易被殺害，因加害人覺得「乾脆殺人滅口減少目擊者，還比較有逃脫的機會」。

薛律師進一步強調，如果法律沒有留給加害者任何生路，只會讓他們更可能逃避投案，甚至變本加厲，將原本可能是過失或衝動造成的傷害，升級為蓄意殺人。

不過廢死聯盟的這番言論，卻在社群媒體上掀起反彈。多名網友湧入留言區批評，「根本沒人說要唯一死刑，你們真的有去了解訴求嗎」、「刑度太高會不敢投案，那乾脆都不要關算了」、「這麽愛這些重刑犯，為什麼不領回家養」、「反對唯一死刑可以討論，但你們根本只想保護加害人。」