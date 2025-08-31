　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴案全民怒喊惡保母判死　廢死聯盟：呼籲唯一死刑是錯誤的

▲▼ 兒虐零容忍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲公民團體呼籲兒虐零容忍。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張靖榕／綜合報導

震驚社會的虐童剴剴案引發全民怒火，多個公民團體在5月10日發起「護兒大遊行」，要求立法增訂《刑法》第71-1條「虐殺兒童罪」，對加害者明定判處死刑或無期徒刑，且不得假釋，強調對於虐童致死的行為必須零容忍；然而，廢死聯盟對此訴求表示遺憾，批評「唯一死刑」制度是威權產物，並主張應避免以憤怒決定法律政策。

廢死聯盟於29日透過臉書發文表示，所謂「唯一死刑」也被稱為「絕對死刑」或「強制死刑」，意即針對某些特定罪行，法官不得酌情判決，唯一能宣判的刑度即為死刑。此制度完全排除對犯罪情節、動機、可悔改性等因素的考量，剝奪法官的裁量空間。

廢死聯盟指出，無助嬰幼兒長時間遭到凌虐致死，無論對誰而言都令人痛心與憤怒，社會呼籲嚴懲加害者的情緒可以理解；然而，該聯盟也強調，那麼多人站出來支持唯一死刑，其實是錯誤的。他們訪問了支持廢死的律師薛欽峰，後者指出，「唯一死刑是威權時代的遺緒，不符合正當法律程序原則。」薛律師並舉例過去擄人勒贖的唯一死刑條款，反而導致人質更容易被殺害，因加害人覺得「乾脆殺人滅口減少目擊者，還比較有逃脫的機會」。

薛律師進一步強調，如果法律沒有留給加害者任何生路，只會讓他們更可能逃避投案，甚至變本加厲，將原本可能是過失或衝動造成的傷害，升級為蓄意殺人。

不過廢死聯盟的這番言論，卻在社群媒體上掀起反彈。多名網友湧入留言區批評，「根本沒人說要唯一死刑，你們真的有去了解訴求嗎」、「刑度太高會不敢投案，那乾脆都不要關算了」、「這麽愛這些重刑犯，為什麼不領回家養」、「反對唯一死刑可以討論，但你們根本只想保護加害人。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！　林書豪宣布退休
員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相
全民普發惹議！他號召「不領1萬補助台電」41人參加
快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光
快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴案全民怒喊惡保母判死　廢死聯盟：呼籲唯一死刑是錯誤的

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

板橋錢櫃深夜傳意外！男客「昏迷倒地」送醫搶命

信義區七夕國際衝突？台男、土男為愛對決2印男　4人超商大亂鬥

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男越級打怪「一拳撂倒」壯壯哥

「我多少有在賭」莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢未查獲不法事證

老董癌逝！4658萬遺產全給看護　家屬提告竟敗訴「3大關鍵曝光」

三重計程車連撞6機車肇逃　74歲老司機被抓才認「無照駕駛16年」

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

剴剴案全民怒喊惡保母判死　廢死聯盟：呼籲唯一死刑是錯誤的

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

板橋錢櫃深夜傳意外！男客「昏迷倒地」送醫搶命

信義區七夕國際衝突？台男、土男為愛對決2印男　4人超商大亂鬥

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男越級打怪「一拳撂倒」壯壯哥

「我多少有在賭」莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢未查獲不法事證

老董癌逝！4658萬遺產全給看護　家屬提告竟敗訴「3大關鍵曝光」

三重計程車連撞6機車肇逃　74歲老司機被抓才認「無照駕駛16年」

獨／北科大「還沒開學先考試分級」　新生怨：被當要補課18小時

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

快訊／林書豪宣布退休！

華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

油肌夏天底妝技巧！上妝手法是重點　先遮瑕後粉底出油也不脫妝

莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

8月31日星座運勢／天秤積極爭取加薪　3星座遇貴人轉運

剴剴案全民怒喊惡保母判死　廢死聯盟：呼籲唯一死刑是錯誤的

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

社會熱門新聞

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

「走讀」爆衝突　警要辦黃國昌違反《集遊法》

快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

信義區國際醋海亂鬥！台男聯手土友PK印男

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

更多熱門

相關新聞

川普：在華府殺人「就是死刑」！

川普：在華府殺人「就是死刑」！

美國總統川普26日宣布，將對首都華盛頓特區（Washington, DC，或稱華府）所有謀殺案尋求「死刑」判決。不過美媒分析，此舉恐怕面臨來自陪審團的阻力。

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」

剴剴案證明「串證」有羈押必要　簡舒培轟：黃國昌提修法縱放惡魔

剴剴案證明「串證」有羈押必要　簡舒培轟：黃國昌提修法縱放惡魔

毒品塞下體！女走私古柯鹼　最重死刑

毒品塞下體！女走私古柯鹼　最重死刑

關鍵字：

剴剴案死刑廢死聯盟

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

午後變天！　雨最大地區曝

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面