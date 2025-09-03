快訊／剴剴案社工堅持清白　曾赴日旅遊...遭延長限制出境8月

▲陳尚潔遭延長限制出境、出海8月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者郭玗潔／台北報導

北市1歲男童剴剴遭虐死案，2名涉嫌施暴保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，而兒福聯盟前社工陳尚潔也遭控訪視失職、竄改記錄，遭檢方起訴。陳尚潔雖否認全部犯行，不過法官認為她犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，從今年1月6日起就限制出境、出海8月，因期間即將屆滿，日前台北地院裁定，從今年9月6日起，延長限制陳尚潔出境、出海8月。

陳尚潔歷次出庭皆不認罪，堅稱沒有造假訪視剴剴的記錄，且兒盟雖補助個案托育費用，但她並非「主責社工」、反問法官「不太確定我們要負什麼責任」。

陳尚潔表示，「主責社工」須為公部門社工，兒盟只是民間團體、沒公權力，她任職兒盟訪視剴剴托育給劉彩萱的狀況，沒看見剴剴當時身上有奇怪傷痕、不知剴剴遭虐，「我不是明知而不作為」，否認全部犯行。

而陳尚潔生活也引發關注，網友不滿她在案發後，仍在社群媒體發文喝下午茶，並赴日旅遊、懷孕生子，似乎不受影響。對此，陳尚潔表示，去年11月18日她雖與家人赴日旅遊散心，但沒有親人住在日本，之後也沒有再去日本的計畫。不過檢方認為，事發至今1年多，陳女有很多時間提出答辯，今天卻還是沒具體說明，請求法官限制陳女出境、出海。

法官認為，陳尚潔因涉犯過失致死、行使業務登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，從今年1月6日起就限制出境、出海8月，期間即將屆滿，考量她未來可能面臨刑責及鉅額的民事求償，誘發逃亡的可能性甚高，兼衡她所承受的法律責任壓力、逃亡能力及目前訴訟進行程度，判定有限制出境、出海之必要，裁定陳尚潔自2025年9月6日起，延長限制出境、出海8月。