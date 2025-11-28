剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

▲剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被指在1歲男童剴剴遭虐死案中訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒轟「重判」等語，當時任職新北市府的施姓女社工，今證稱事發前，陳女主動告知剴剴出現自撞牆壁、罵髒話等異狀，2人分工由陳女繼續追蹤剴剴受照顧狀況，剴剴死後，陳女跟她說死因是嗆奶。

保母劉彩萱從2023年9月1日起，受兒盟委託全日居家托育等候出養的剴剴，她卻涉聯手妹妹劉若琳凌虐剴剴115天致死，駭人情節引發廣泛關注，曾出現近千人在法院外示威、上萬人集結凱道陳情反兒虐等大場面，北院一審依凌虐致死罪判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審高院審理中。

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔當時受兒盟指派定期訪視剴剴居托狀況，被指輕信劉彩萱敷衍之詞、訪視不確實，出事卻涉竄改訪視報告等紀錄，涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌。許多熱心婆婆媽媽自主化身「剴剴戰士」，每次開庭至少20多人旁聽，更氣陳女最有機會避免剴剴枉死卻漏接。

陳女自認不是檢方起訴所稱的「主責社工」、也沒造假，遺憾發生這件悲劇，但不知自己「要負什麼責」。北院今傳喚時任新北市社會局樹鶯社福中心社工的施女作證，她負責將剴剴出養案轉介兒盟媒合收養家庭，並在剴剴交付劉彩萱托育期間，與陳女聯繫掌握狀況。

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

施女證稱，2023年10月，陳女轉達劉女反映，說剴剴會自己用頭撞牆、說髒話，懷疑在前保母處學壞，施女說認識前保母，也看過剴剴在前保母處無異狀，直覺劉女說法不對勁，但此事可能延宕剴剴出養進度，於是和陳女討論分工，陳女繼續追蹤關懷剴剴托育狀況，她去拜訪前保母，觀察其他仍托育孩子，沒發現說髒話或自傷。

陳女的辯護律師質疑施女身為公部門社工，難道沒義務追蹤剴剴近況、難道「主責社工」不該由公部門承擔，施女努力解釋，剴剴並非官方「安置」個案，而是社福補助剴剴外婆部分費用、交付兒盟指定保母「照顧」個案，官方因此沒派「主責社工」追蹤托育狀況。

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

施女自稱當時職責為協助剴剴原生的脆弱家庭，對象是生下剴剴無力照顧的剴媽，整合剴剴出養所需資源。外婆剴嬤在劉氏姊妹受審時證稱，被禁止接觸劉女，只能透過陳女了解外孫好不好。施女今證稱，陪剴嬤交付剴剴，也沒被告知托育地點與聯絡方式，同樣只能透過陳女掌握。

施女說先看到書面通報剴剴2023年12月24日的死訊，也協助剴剴的殮葬事宜，後來陳尚潔告訴她，剴剴是嗆奶送醫不治。

陳女的辯護律師指監察院調查報告，認定新北市府沒派社工持續追蹤剴剴托育情形、確有過失，為何施女講法不同，施女說無法議論監院，但陳女才是當時最能接觸剴剴的社工。

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師不放棄，追問施女跟陳女分工，有無法律依據，施女說沒跟陳女討論法令問題，而是依彼此服務脈絡做分工，律師質問2人當時「誰意識到發生虐童事件」，施女似被挑動內心痛處，突然哭著說「我們那時還在釐清到底發生什麼事」。

受命法官也問「陳尚潔是不是主責社工」，施女委婉表示「我們不會這樣稱呼耶...」，但被受命法官問「你不用追蹤剴剴居托時的身心狀況嗎」，施女黯然說不想講自己完全沒責任，但陳女才是當時最接近剴剴的社工。

施女坦承沒主動追根究底剴剴「被誰在哪裡用什麼方式照顧」，因陳女也是專業社工，並提出剴剴出現異狀的疑問，基於社工彼此信任專業與職責，她相信陳女會去追蹤。施女結束作證，仍不停拭淚。

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今另傳喚衛生福利部徐姓女視察作證，針對法官在意社工訪視報告等紀錄，是否須限時完成的疑惑，徐女說法無明文規定，社工《倫理規範》僅要求「適時」，由各機構自行規範。

施女說自身任職經驗，僅臚列評估內容的訪視報告，須在30天內完成，至於何時何地訪視什麼對象的「紀錄」，沒要求期限，只能「期待」社工及時做好。

陳尚潔今開庭幾乎沒開口，僅以「同前所述」重申不認罪的答辯方向。庭訊歷時3個多小時結束，幾10位「剴剴戰士」排山倒海般怒吼「重判陳尚潔」，陳女靠親友團隔開震耳欲聾的聲浪，快步坐進計程車離開，下次將於下月（12月）11日上午9點半再開庭。