　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被指在1歲男童剴剴遭虐死案中訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒轟「重判」等語，當時任職新北市府的施姓女社工，今證稱事發前，陳女主動告知剴剴出現自撞牆壁、罵髒話等異狀，2人分工由陳女繼續追蹤剴剴受照顧狀況，剴剴死後，陳女跟她說死因是嗆奶。

保母劉彩萱從2023年9月1日起，受兒盟委託全日居家托育等候出養的剴剴，她卻涉聯手妹妹劉若琳凌虐剴剴115天致死，駭人情節引發廣泛關注，曾出現近千人在法院外示威、上萬人集結凱道陳情反兒虐等大場面，北院一審依凌虐致死罪判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審高院審理中。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔當時受兒盟指派定期訪視剴剴居托狀況，被指輕信劉彩萱敷衍之詞、訪視不確實，出事卻涉竄改訪視報告等紀錄，涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌。許多熱心婆婆媽媽自主化身「剴剴戰士」，每次開庭至少20多人旁聽，更氣陳女最有機會避免剴剴枉死卻漏接。

陳女自認不是檢方起訴所稱的「主責社工」、也沒造假，遺憾發生這件悲劇，但不知自己「要負什麼責」。北院今傳喚時任新北市社會局樹鶯社福中心社工的施女作證，她負責將剴剴出養案轉介兒盟媒合收養家庭，並在剴剴交付劉彩萱托育期間，與陳女聯繫掌握狀況。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

施女證稱，2023年10月，陳女轉達劉女反映，說剴剴會自己用頭撞牆、說髒話，懷疑在前保母處學壞，施女說認識前保母，也看過剴剴在前保母處無異狀，直覺劉女說法不對勁，但此事可能延宕剴剴出養進度，於是和陳女討論分工，陳女繼續追蹤關懷剴剴托育狀況，她去拜訪前保母，觀察其他仍托育孩子，沒發現說髒話或自傷。

陳女的辯護律師質疑施女身為公部門社工，難道沒義務追蹤剴剴近況、難道「主責社工」不該由公部門承擔，施女努力解釋，剴剴並非官方「安置」個案，而是社福補助剴剴外婆部分費用、交付兒盟指定保母「照顧」個案，官方因此沒派「主責社工」追蹤托育狀況。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

施女自稱當時職責為協助剴剴原生的脆弱家庭，對象是生下剴剴無力照顧的剴媽，整合剴剴出養所需資源。外婆剴嬤在劉氏姊妹受審時證稱，被禁止接觸劉女，只能透過陳女了解外孫好不好。施女今證稱，陪剴嬤交付剴剴，也沒被告知托育地點與聯絡方式，同樣只能透過陳女掌握。

施女說先看到書面通報剴剴2023年12月24日的死訊，也協助剴剴的殮葬事宜，後來陳尚潔告訴她，剴剴是嗆奶送醫不治。

陳女的辯護律師指監察院調查報告，認定新北市府沒派社工持續追蹤剴剴托育情形、確有過失，為何施女講法不同，施女說無法議論監院，但陳女才是當時最能接觸剴剴的社工。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師不放棄，追問施女跟陳女分工，有無法律依據，施女說沒跟陳女討論法令問題，而是依彼此服務脈絡做分工，律師質問2人當時「誰意識到發生虐童事件」，施女似被挑動內心痛處，突然哭著說「我們那時還在釐清到底發生什麼事」。

受命法官也問「陳尚潔是不是主責社工」，施女委婉表示「我們不會這樣稱呼耶...」，但被受命法官問「你不用追蹤剴剴居托時的身心狀況嗎」，施女黯然說不想講自己完全沒責任，但陳女才是當時最接近剴剴的社工。

施女坦承沒主動追根究底剴剴「被誰在哪裡用什麼方式照顧」，因陳女也是專業社工，並提出剴剴出現異狀的疑問，基於社工彼此信任專業與職責，她相信陳女會去追蹤。施女結束作證，仍不停拭淚。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲數10位「剴剴戰士」在法院外，對被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔怒吼「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今另傳喚衛生福利部徐姓女視察作證，針對法官在意社工訪視報告等紀錄，是否須限時完成的疑惑，徐女說法無明文規定，社工《倫理規範》僅要求「適時」，由各機構自行規範。

施女說自身任職經驗，僅臚列評估內容的訪視報告，須在30天內完成，至於何時何地訪視什麼對象的「紀錄」，沒要求期限，只能「期待」社工及時做好。

陳尚潔今開庭幾乎沒開口，僅以「同前所述」重申不認罪的答辯方向。庭訊歷時3個多小時結束，幾10位「剴剴戰士」排山倒海般怒吼「重判陳尚潔」，陳女靠親友團隔開震耳欲聾的聲浪，快步坐進計程車離開，下次將於下月（12月）11日上午9點半再開庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

快訊／新北33歲女6樓住處墜落　昏迷倒臥路旁

走出鐵窗外的新生活！台東地檢署與更保台東分會中秋節探望

萬華雙和市場「大火沖天」現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／北市萬華市場大火「燒到隔壁幼兒園」　1人全身灼傷送醫

中友百貨彰化店停工傳言不斷　林世賢怒轟：惡意造謠將提告

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

香港宏福苑大火新增至55死！個別樓層仍有餘火燃燒

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

快訊／新北33歲女6樓住處墜落　昏迷倒臥路旁

走出鐵窗外的新生活！台東地檢署與更保台東分會中秋節探望

萬華雙和市場「大火沖天」現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／北市萬華市場大火「燒到隔壁幼兒園」　1人全身灼傷送醫

中友百貨彰化店停工傳言不斷　林世賢怒轟：惡意造謠將提告

晶華酒店耶誕樹點燈　董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北區國稅局「金馬迎春」水果月曆兌換　全數兌換完畢

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

宏福苑起火影片

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

即／33歲女墜落傷　昏迷送醫急救

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

男阿布達比轉機遭武裝人員帶走！妻曝最新狀況：手機遭扣留

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

即／北市萬華市場起火　已知1人受傷

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

五口命案開庭　女婿謝檢方求刑15年

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

更多熱門

相關新聞

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

一名剛判刑11年去年才假釋出獄的45歲陳姓男子，涉嫌毒駕上路，在員林市新義街與員鹿路口竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，造成1死3傷慘劇。陳男肇事後不僅逃逸，還棄車、找來毒友接應逃亡，甚至在逃亡期間繼續開毒趴狂歡，行徑相當冷血。經過26小時逃亡被逮移送地檢複訊後，檢方向法院聲押，而彰化地院於昨(20日)晚間裁定准予羈押禁見。

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

地藏庵服務20年！女騎士返家吃飯被撞死

地藏庵服務20年！女騎士返家吃飯被撞死

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

關鍵字：

剴剴案兒福聯盟主責社工過失致死偽造文書剴剴戰士

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

香港惡火65死　百人排隊認屍

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面

即／香港宏福苑火燒31小時　增至75死

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

看似無害「其實城府超深」星座

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

律師媽也遭詐千萬！8位數歸零

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面