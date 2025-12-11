高風險違規持續取締　台東警強化執法與宣導雙軌並行

▲台東縣警局加碼大執法促用路安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局自今年4月起推動「交通違規大執法專案」，每週分區執行為期三日的取締作業，鎖定闖紅燈、未依規定停讓、酒後駕車、無照駕駛及超速等高風險違規行為加強執法，期望協助駕駛人養成安全用路習慣。統計顯示，11月份縣內共發生4件A1類交通事故、造成4人死亡，主要肇因仍以駕駛人疏失為主，凸顯用路安全觀念仍需持續改善。

警方表示，為降低事故風險，除持續加強取締高風險違規外，也同步深化交通安全宣導，特別針對高齡者、青少年等高風險族群進行教育推廣，協助民眾從源頭建立正確的交通安全意識。根據統計，11月共取締相關違規595件，顯示執法強度已有效提升違規者的警覺性。

交通隊隊長吳昇忠指出，立法院於10月28日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，預計將於明年上半年施行，新制強化無照駕駛的罰則，無照騎乘機車者將面臨1萬8,000元至3萬6,000元罰鍰，無照汽車駕駛者則需負擔3萬6,000元至6萬元罰鍰，並將當場移置保管車輛。他提醒民眾切勿心存僥倖，以免害己又害人。

台東縣警察局也呼籲，進入年末聚餐旺季，民眾於團聚時常會飲酒，但「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則必須牢記。若有飲酒，務必改搭計程車、安排代駕或請親友協助接送，避免因酒駕釀成無法挽回的遺憾，讓團聚時刻真正成為幸福的回憶，而非與家人的最後見面。