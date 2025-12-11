情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

▲關山警攜手行員與店員成功攔阻多起詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局為強化第一線防詐攔阻能量，近期主動結合轄內金融機構與超商通路，由各分駐（派出）所深入現場，對櫃檯行員及店員進行「情境模擬」及「關懷詢問」訓練，透過實際演練提升人員對可疑交易的敏感度，協助及早發現詐騙徵候，並啟動警民合作機制，第一時間攔阻詐騙事件，守護民眾財產安全。

關山分局指出，詐騙手法不斷翻新，從假投資、假檢警、解除分期付款到假網拍交易，詐騙集團藉由多元誘因引導民眾匯款、轉帳或購買點數。為提升第一線辨識能力，此次訓練特別設計多項「情境模擬」案例，包括臨櫃大額提領、反覆操作ATM、持手機遵循陌生指示進行轉帳等常見高風險行為，協助職員在真實演練中學習觀察異常狀況並即時通報。

警方表示，訓練同步導入「關懷詢問」技巧，讓行員與店員能在不打擾顧客的前提下，以關懷方式適度介入，並視情況通知警方到場協助。此外，關山分局已與金融機構及超商建立「友善通報網」，透過即時聯繫管道，只要疑似遭詐情形出現，警方能在最短時間介入，有效提升阻詐成功率。多起成功案例顯示，第一線人員多一分警覺、警方早一步處置，就能守住民眾多年積蓄。

隨著年關將至，資金往來頻繁，警方提醒詐騙集團常以假投資、假優惠、假補助及釣魚簡訊等方式誘騙民眾上當，若接獲不明來電、簡訊或網路通知，務必提高警覺，避免依指示操作ATM或點擊來路不明的連結。警方呼籲民眾遵循「防詐三步驟」：一聽、二掛、三查證，如遇可疑狀況可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助。

關山分局強調，防詐工作需警民、金融機構與通路業者三方共同合作，透過持續宣講、訓練以及完善的通報機制，才能打造更安全的社區環境。警方也將持續深入轄內據點，加強教育與宣導，提升整體防詐意識，為民眾建立無詐生活圈。