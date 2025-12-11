　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲明天北部、東部雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（11日）清晨平地最低溫發生在06:25南投中寮11.6度，上午各地氣溫回升，大致多雲到晴，但下午起北部、東部地區將轉為局部短暫雨天氣，氣溫轉涼，且明天（12日）雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭需防局部大雨，直到周六（13日）晚間起冷空氣南下，各地天氣才會明顯轉為乾冷，並於周二氣溫逐漸回升。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，全台各地及澎、金、馬今天（11日）上午大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，夜晚、清晨各地低溫約16至20度，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，西半部日夜溫差大。離島部分，澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周五（12日）白天受東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚也涼，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。

周六（13日）晚間起，東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周日（14日）、周一（15日）各地天氣明顯轉冷，各地大多晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島仍有零星降雨，中北以北山區也有零星降雨機率。

直到下周二（16日）冷空氣稍微減弱，白天起各地氣溫才會逐漸回升，且水氣再進一步減少，各地大多晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小煜不只愛越界！　爆「常喝到爛醉」惹怒老婆
大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅
《購物狂的異想世界》作家癌逝！　享年55歲
他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻
「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度
今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷
Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億
徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周日深夜急凍　專家示警「全台低溫再下修」

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅

今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

冷氣團一片紅繞路南下「快閃凍台12℃」　鄭明典：氣溫較低

福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利

面對少子化　「桃園好孕3+1」多項政策要讓媽媽更安心

限量發行！中央大學攜手國家公園署　推出2026「生跡」衛星影像月曆

2025台灣代表字「詐」被打趴　萬人投「罷」壓倒性奪冠

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

周日深夜急凍　專家示警「全台低溫再下修」

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅

今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

冷氣團一片紅繞路南下「快閃凍台12℃」　鄭明典：氣溫較低

福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利

面對少子化　「桃園好孕3+1」多項政策要讓媽媽更安心

限量發行！中央大學攜手國家公園署　推出2026「生跡」衛星影像月曆

2025台灣代表字「詐」被打趴　萬人投「罷」壓倒性奪冠

吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相：單純不會自拍

北市消防局爆女廁偷拍　雲端不雅片超過10部

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

太子集團「4艘遊艇」洗錢10億　神秘買家曝光

羅伯斯談網羅迪亞茲「很興奮」　看好救援陣明年反彈

封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

【嘴嘴國王幫戒奶嘴之路】2歲的湘荷妹妹人生第一次被兇！

生活熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

明變天！　「雨最大」地區曝

年輕人5大最厭惡的員工福利

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇網紅

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

今晨最低11.6度！明雨區擴大　3地防大雨

公館圓環拆除通勤多25分鐘？北市公布數據

適應不了在日本長住！他曝4點：台灣最適合待

更多熱門

相關新聞

周日深夜急凍　全台「低溫再下修」

周日深夜急凍　全台「低溫再下修」

氣象專家林得恩表示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨期間，降溫最明顯，之後加上乾冷及輻射冷卻效應加成，「低溫再度明顯下修」。

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

「周六魔鬼大降溫！」網傻見這天回溫：短袖穿整年

「周六魔鬼大降溫！」網傻見這天回溫：短袖穿整年

關鍵字：

天氣氣溫

讀者迴響

熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

明變天！　「雨最大」地區曝

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

說話不算話星座Top 3 ！

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面