今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

▲明天北部、東部雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（11日）清晨平地最低溫發生在06:25南投中寮11.6度，上午各地氣溫回升，大致多雲到晴，但下午起北部、東部地區將轉為局部短暫雨天氣，氣溫轉涼，且明天（12日）雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭需防局部大雨，直到周六（13日）晚間起冷空氣南下，各地天氣才會明顯轉為乾冷，並於周二氣溫逐漸回升。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，全台各地及澎、金、馬今天（11日）上午大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，夜晚、清晨各地低溫約16至20度，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，西半部日夜溫差大。離島部分，澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周五（12日）白天受東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚也涼，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。

周六（13日）晚間起，東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周日（14日）、周一（15日）各地天氣明顯轉冷，各地大多晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島仍有零星降雨，中北以北山區也有零星降雨機率。

直到下周二（16日）冷空氣稍微減弱，白天起各地氣溫才會逐漸回升，且水氣再進一步減少，各地大多晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。