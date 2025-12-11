人類「已知用火」提早35萬年！　英國發現最新考古證據

▲在巴納姆遺址發現的一塊黃鐵礦碎片。（圖／翻攝britishmuseum.org，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國考古學家發現最新證據顯示，古代人類在40萬年前就已掌握生火技術，遠遠早於過去學界普遍認為的5萬年。這項突破性研究成果，已刊登於《自然》（Nature）。

《美聯社》報導，考古團隊在英格蘭薩福克郡（Suffolk）巴納姆（Barnham）一處遺址，發現人類刻意生火的考古證據，將人類「可控用火」的已知最早時間點，一口氣往前推了35萬年。此前，學界公認的最早刻意生火證據，來自現今法國北部一處距今5萬年的尼安德塔人（Neanderthal）遺址。

該考古團隊由大英博物館（British Museum）領導，在該遺址挖掘出一塊燒製黏土、2片黃鐵礦碎片、因高溫斷裂的燧石手斧。黃鐵礦與燧石碰撞後會產生火花，而且在巴納姆並無天然礦藏，顯示當時居民知悉其屬性與用途，並從其他地方刻意蒐集而來。

考古團隊花費4年時間分析，排除了雷擊或野火可能性，且化學檢測顯示其燃燒溫度超過700°C，並有同一地點反覆燃燒的痕跡，這些行為模式都與人工打造的火爐相符。大英博物館舊石器考古學家戴維斯（Rob Davis）表示，高溫、可控燃燒與黃鐵礦碎片的結合，顯示出「他們實際上是如何生火，以及他們會生火的事實。」

刻意生火的行為很難留下考古紀錄，因為灰燼很容易吹散，木炭會腐爛，受熱變化的沉積物可能被侵蝕。但在巴納姆的遺址中，燃燒沉積物被密封在古老池塘的沉積物裡，讓科學家得以重建古代人類如何使用這個地方。

考古團隊指出，這對人類演化具有重大意義，因為火讓早期人類得以在寒冷環境生存、驅趕掠食者並烹煮食物，烹煮能夠分解根莖毒素，殺死肉類病原體，促進消化並獲取更多能量以支持大腦發育。

此外，火的使用也催生新的社會生活型態，當古代人類夜間聚集在篝火邊，提供了規劃、說故事和強化群體關係的機會，而這些行為都與語言發展、社會組織發展有關。

自然史博物館（Natural History Museum）人類演化專家史汀格（Chris Stringer）指出，來自英國和西班牙的化石顯示，巴納姆居民為早期尼安德塔人，其頭骨特徵和DNA都顯示認知與技術能力日益精進。英國博物館舊石器收藏策展人阿什頓（Nick Ashton）形容，「這是我40年職業生涯中最令人興奮的發現」。