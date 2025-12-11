　
    • 　
>
生活

皮膚癢以為是濕疹！一檢查竟罹「淋巴癌」　醫示警6症狀：快就醫

醫生示警有患者以為皮膚癢是濕疹，經確診為淋巴癌。（圖／AI示意圖）

▲皮膚癢久治不癒，醫師提醒，小心可能是淋巴癌。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

皮膚反覆癢、紅腫不癒，別急著當成單純濕疹。營養醫學醫師劉博仁近日分享門診真實案例指出，兩名女性患者因持續皮膚癢就醫，原以為是過敏性濕疹，使用各類藥物治療後卻毫無起色，最終經檢查竟皆確診為淋巴癌。他提醒，大眾對皮膚癢的警覺性不可太低，特別是合併夜間盜汗、不明發燒或體重下降等狀況時，務必盡速就醫檢查。

劉博仁在臉書粉專指出，其中一位患者長達三個月皮膚紅癢不斷，即使擦藥、服藥皆未見效，夜間甚至汗濕整件衣服，初以為是更年期症狀，最終被診斷為淋巴癌。另一名患者同樣長期出現濕疹樣皮疹，藥物治療反覆失效，病灶還逐漸擴大，經檢查後亦確認為淋巴癌引發的皮膚症狀。

他解釋，淋巴癌細胞在活動時會釋放出多種發炎介質與細胞激素，如IL-2、IL-6與TNF-α，會刺激神經導致深層性搔癢，特別在夜晚加劇。這類癢感通常範圍廣泛、反覆發作且難以用一般藥物緩解，是與常見濕疹最大的不同之處。

除皮膚癢外，淋巴癌常見的其他警訊還包括：

1.夜間盜汗：睡到半夜全身濕透，極為典型。
2.體重快速減輕：半年內減少超過5%～10%，非刻意減重也要警覺。
3.不明原因發燒：時高時低，像感冒卻非感染。
4.淋巴結腫大：常出現在頸部、腋下、鼠蹊部，通常無痛且持續。
5.疲倦感持續不退：非熬夜所致，整體精神低落。
6.皮膚紅疹、斑塊、結節或增厚：反覆出現且難以痊癒。

他也提醒，若皮膚癢持續超過四至六週，並出現斑塊擴大、脫皮、結節或伴隨夜間流汗、體重下降等症狀，應儘速接受更深入檢查。雖然多數皮膚癢不等於罹癌，但若癥狀越治越不尋常、用藥效果不明顯，就必須提高警覺。

「身體不舒服，其實就是在提醒我們。」劉博仁強調，早期發現永遠比治療重要，千萬不要忽視任何異常訊號。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

