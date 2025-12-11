怒批賴清德比小英還糟糕！柯文哲嗆「被抄家」...要黃國昌防備

▲台北地院今（11日）開庭完成辯論前的提示證據程序，柯文哲開完庭受訪嗆總統賴清德「不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕！」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，今（11日）全天開庭快馬加鞭，提早完成原訂進行2天的提示證據程序，明天庭期取消，審檢辯專心應戰下周一（15日）起的言詞辯論。柯開完庭受訪，再批檢方「押人逼供」編故事，自詡「我很耐關（羈押），沒屈服」，他已提醒黃國昌別吹牛，提防被同樣手法對付，柯更喊話總統賴清德「不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕！」

柯文哲開完庭受訪說，審判長曾講過「台灣的司法很脆弱」，今天他跟審判長說：「你有沒有想過，一般的老百姓，面對國家機器，是更脆弱！」檢察官領國家薪水辦我們、資源無限，今天提示3400多項證據，老實講，審理至今1年多，他讀完的本案資料還沒超過1000項，數量實在太龐大、沒法處理。

柯表示法官最後問每位被告是否認罪，聽到同案被告彭振聲自稱是最慘的、「家破人亡、不想再多講」，柯說這是讓他最難過的地方，「其實你們要對付的是柯文哲，為什麼要傷害這麼多人？」

柯說檢方當初聲請法官核發本案搜索票，利用法官沒很多時間仔細看、只能聽信檢方片面之詞，通常會同意核發，結果聲請搜索票的理由、後來在起訴書幾乎沒出現，這就叫「騙票」，目的是抄家、到處查扣手機、沒收電腦，從裡面找資料、編故事，他被起訴後，檢方還用補充理由書繼續編。

他認為這個不是「押人取供」，而是「押人逼供」，他跟法官說「我還算是很耐關的」，一般人被羈押禁見1年，叫他講什麼就講什麼，但他沒屈服。

柯說他們（檢方）現在也是用同樣手法要對付黃國昌，他跟黃國昌說「不要吹牛，說什麼D槽是滿的（意指揭弊爆料機密）」，越是這樣講，他們越有興趣，就會找個理由去抄你家，抄你的協會、辦公室，沒收電腦從裡面找資料。

柯表示本案真相會慢慢浮現、台灣司法終究要改革，好幾個被告說，被這個案子搞得不想活了最初是監察院的糾正文開始京華城案，用林洲民被約詢的說法，他的律師向監院調資料，竟發現林被約詢沒記筆錄，律師要求監院提出糾正總要有依據，結果發現林被約詢是因為中泰賓館案、不是京華城案，監院回覆說「誤植」。

柯文哲感慨事情「沒有這樣子搞的，乾脆明說就是要搞柯文哲好了」，他認為司法是國家最後一道防線、應當被人民信任，不該變成政治工具，大罷免大失敗的32比0，「檢察官是最重要的因素，就是讓台灣人民對司法沒有信心」。

柯文哲強調自己還是很難過，「為了打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人」，政治鬥爭不應變成這樣，「我還是忍不住要講，賴清德不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕！」

今庭訊從上午9點45分開始，晚間6點20分結束，期間午休1個多小時外加數度短暫休庭10分鐘，審判長開放11名被告與律師盡量發言，僅打斷明顯離題的陳述，奇蹟似將超過3400項證據，外加檢辯雙方臨時新增的事證，全都提示完畢。

因提前完成法定調查證據階段，審判長諭知取消明天表定的庭期，11名被告與律師都鬆口氣，但審判長期間至少2度提醒，言詞辯論時別夾帶未經調查、勘驗的證據，「這種低級錯誤，法律不容許」。至於柯文哲等人繼續爭取Live法庭直播、對合議庭「公開播送」裁定所提抗告，北院今下午送交高院完成分案，高院表明今不會立刻裁定。