粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公　全校深情送祝福

▲Gary 老師多年化身聖誕老人陪伴學子，校方於點燈儀式獻上特別致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學聖誕季活動從12月9日熱鬧展開，並於10日晚間舉行「粉亮甲子 歡度聖誕」點燈儀式，今年校方跳脫傳統紅綠色調，改以象徵柔和、包容、希望的粉色系打造整體視覺，呼應嘉藥即將邁入一甲子的歷史時刻。

校長張翊峰也在點燈上，向嘉藥「永遠的聖誕老人」—Gary老師致上最高敬意，感謝他多年來為校園帶來無數歡笑與祝福，場面溫馨動人。

點燈現場由熱音社、流創社、嘻研社、吉他社、嘉藥儀隊及競技啦啦隊暖場，越南國際學生與熱舞社勁歌熱舞接力炒熱氣氛，隨後由多媒體系戴家唯同學深情開唱。儀式結束後，壓軸登場的「特別感謝」更讓不少學生紅了眼眶——每年聖誕節，Gary老師都會化身聖誕老公公，為大家送上節日驚喜。2026年他即將迎向人生新旅程，正式從「聖誕使命」榮退，校方特別獻上滿滿祝福，場面既隆重也充滿不捨。

今年活動內容多元，包括「嘉藥甲子 薪傳百世」春聯手寫與拓印、DIY 聖誕樹、創意野餐佈置比賽與聖誕市集，吸引逾百名師生共襄盛舉。點燈當晚，藥學系、食品系與食藥系更以專業為主軸，推出「藥香聖誕・暖心闖關」中藥知識活動，並提供現煮藥燉排骨，讓全校「暖心又暖胃」。

學生議會也與食品系合作義賣手作聖誕餅乾，所得全數捐出，為節慶增添公益溫度。最受矚目的創意野餐佈置比賽則由高福系「パリパリ野餐社」奪下冠軍，展現滿滿巧思與青春活力。

校長張翊峰表示，看見學生熱情投入、師長全力支持，讓校園充滿濃厚節慶感與嘉藥家族的向心力。他說，點燈儀式象徵著嘉藥團結前行，也宣示學校正邁向 60 週年的重要里程碑，期盼全校師生在溫暖燈海中攜手迎接下一個精彩年代。