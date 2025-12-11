　
《富比世》百大最具影響力女性！高市早苗「勇奪第3」　曝獲選原因

▲▼日本首相高市早苗以沉著的領導能力獲得高支持率。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗以沉著的領導能力獲得高支持率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國雜誌《富比世》（Forbes）10日公布2025年「全球百大最具影響力女性」，日本首相高市早苗首次上榜便勇奪第3名，成為今年榜單的焦點人物。她被盛讚象徵「動盪時代中的不屈精神」，指出她是日本憲政史首位女性首相，在半導體供應鏈、防衛改革與人口壓力加劇的關鍵時刻，肩負引領全球第4大經濟體的重要任務。

根據日媒《產經新聞》、《讀賣新聞》，富比世2025年百大榜單涵蓋商業、科技、金融、傳媒、娛樂、政治與慈善等領域，共收錄來自25個國家的100名女性，合計掌握逾4.9兆美元營收、僱用約930萬名員工，其影響力遍及經濟總量占全球GDP一半以上的市場。

今年依舊由歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）榮登第一名，其已連續4年蟬聯冠軍寶座；第2名則為歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）；至於高市早苗則位列第3，也是日本唯一上榜的女性。

《富比世》特別在評語強調，高市早苗作為日本首位女性首相，象徵政治領域中女性領導者的重要突破。雜誌指出，她正在處理物價上升、薪資停滯等國內挑戰，同時推動維護半導體供應鏈穩定、重整防衛能力等關鍵政策。

同時，《富比世》認為高市早苗的領導決策能力將直接牽動東亞區域的戰略權力平衡，並為全球製造業帶來穩定。《讀賣新聞》則援引評論，指出她在自民黨內長期擔任要職，被定位為「強硬保守派」，並以英國前首相「鐵娘子」柴契爾為政治典範。

《富比世》同時提到，高市早苗以大膽言行持續引發關注，例如在沙烏地阿拉伯投資會議上，引用日本漫畫《進擊的巨人》台詞，以英文喊出，「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」，此舉雖引起議論，但也強化她在國際場域中的鮮明形象。

榜單第4名與第5名分別為義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆。在科技領域方面，美國超微（AMD）執行長蘇姿丰排名第10。娛樂界則由美國流行音樂巨星泰勒絲以第21名入榜，是榜單中最年輕的上榜者。

《富比世女性》（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）表示，當代權力已不再侷限於單一領域或頭銜，2025年的榜單展現女性跨越政治、科技與文化領域的多重影響力，「無論是推動全球科技創新的蘇姿丰，或是從日本到墨西哥的女性政治領袖，都正在重塑世界秩序，展現女性在全球舞台上前所未有的能量。」

12/09 全台詐欺最新數據

