　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南花果亮相東京國際花道博覽會　蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌成亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

東京國際花道博覽會「Ikebana International Fair 2025」10日在東京新大谷飯店盛大揭幕，台南市政府今年再度受邀參展，由市長黃偉哲率團親自出席開幕典禮並設置展館，展出蘭花、火鶴花與多項台南農產加工品，持續深化台南花卉在國際舞台的知名度。

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

本屆博覽會由Ikebana International Fair名譽總裁、日本皇室高円宮久子妃殿下主持，現場匯聚來自24國的大使及其夫人、各流派花道家元與國際團體代表，盛況俱足。活動中最受注目的亮點之一，莫過於久子妃殿下午後午宴的桌花，特別選用來自台南的蘭花與火鶴花，在典雅的餐桌佈置中展現出台南花卉的質感與氣度，讓台南的花作於皇室場合中綻放光彩。

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常感謝久子妃殿下與今年輪值委員長、匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT攜手打造這場結合花藝、慈善與國際交流的盛會。台南此次以蘭花、火鶴花搭配在地農產加工品組成台南主題館，希望在日本眾多花道流派雲集的舞台上，讓台南的美感、物產與城市魅力被更多國際貴賓看見。他也強調，台南是今年唯一受邀參加的台灣城市，意義非凡。

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南主題館展售花卉與多項農產加工品，吸引多國大使與貴賓駐足品味、交流。

黃偉哲也與匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT共同頒發「台南市長獎」，包括高雄－東京來回機票與台南五星級飯店兩晚住宿，希望藉此帶動更多國際友人走進台南、品味城市文化。

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲高円宮久子妃殿下主持午宴，桌花採用台南蘭花與火鶴花，展現皇室品味與台南花卉魅力。

今年台南館以「花と果の都・台南 The City of Flowers & Fruits – Tainan, Taiwan」為主題，展售蘭花、火鶴花、芒果乾、火龍果乾、烏魚子等多項在地加工品，招待現場貴賓試吃，台南多樣農產風味也在國際社群間悄悄發酵，為城市打造更深的國際曝光度。

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花與火鶴花成為展館亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長與日本皇室高円宮久子妃殿(中間粉色和服者)下及各國嘉賓一同合照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南花果亮相東京國際花道博覽會　蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌

安平外海21浬漁船突起火！4船員緊急轉移　海巡雙艇灌水2小時撲滅

連續11年助弱勢　台中長榮攜手慢飛家族募集年菜與加菜金

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

從谷關到海線　馬來西亞踩線團體驗中台灣多層次魅力

六輕周邊交通安全升級　2路段整修6.2公里！路基全面強化

華醫USR助南化北寮里奪國際宜居社區競賽銀獎　攜手進軍佛羅倫斯摘佳作

世界原運會登場！潮州警「偵爆犬、空拍機、反偷拍」全面守護

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

雲林英語學藝競賽4天登場　歌唱、劇場、說故事全亮相

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

台南花果亮相東京國際花道博覽會　蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌

安平外海21浬漁船突起火！4船員緊急轉移　海巡雙艇灌水2小時撲滅

連續11年助弱勢　台中長榮攜手慢飛家族募集年菜與加菜金

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

從谷關到海線　馬來西亞踩線團體驗中台灣多層次魅力

六輕周邊交通安全升級　2路段整修6.2公里！路基全面強化

華醫USR助南化北寮里奪國際宜居社區競賽銀獎　攜手進軍佛羅倫斯摘佳作

世界原運會登場！潮州警「偵爆犬、空拍機、反偷拍」全面守護

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

雲林英語學藝競賽4天登場　歌唱、劇場、說故事全亮相

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

全球前12％！崑山科大永續力爆發\綠色大學排名三年狂升183名

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

桃園青創博覽會匯聚國際能量　打造創新集散地

桃園自強國小　廚房食材廢棄物再利用

桃園700家商家角逐桃金獎　張善政頒獎肯定在地實力

王建煊募集善款+物資　支持光復災後老人照護

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台灣好行縱谷花蓮線　獲碳足跡認證

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

風雲雷雨電—符咒的奧秘　桃園土地公文化館登場

更多熱門

相關新聞

買到橘色干貝以為壞掉　竟是隱藏版彩蛋

買到橘色干貝以為壞掉　竟是隱藏版彩蛋

愛吃生魚片或海鮮的民眾，對乳白色的干貝一定不陌生。近日有民眾買到一盒干貝，竟發現其中一顆呈現「橘色」，嚇得以為買到壞掉變質品急問店家，沒想到結局大反轉這顆橘色干貝不僅安全無虞，更是老饕眼中可遇不可求的「海中幸運符」，甚至在日本被當作新年吉祥物高價販售！

台南高官特支費當私人ATM　老婆購物吃好料全都公家出

台南高官特支費當私人ATM　老婆購物吃好料全都公家出

雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

國際人權日亮點！台南6校獲選人權教育示範學校

國際人權日亮點！台南6校獲選人權教育示範學校

台南115學年度國中資優鑑定開跑！新增3校英語文資優班

台南115學年度國中資優鑑定開跑！新增3校英語文資優班

關鍵字：

台南花果東京國際花道博覽會蘭花火鶴日本王妃

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面