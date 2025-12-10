台南花果亮相東京國際花道博覽會　蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌

▲台南市今年再度受邀參加東京國際花道博覽會，蘭花火鶴登上日本王妃午宴桌成亮點。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

東京國際花道博覽會「Ikebana International Fair 2025」10日在東京新大谷飯店盛大揭幕，台南市政府今年再度受邀參展，由市長黃偉哲率團親自出席開幕典禮並設置展館，展出蘭花、火鶴花與多項台南農產加工品，持續深化台南花卉在國際舞台的知名度。

本屆博覽會由Ikebana International Fair名譽總裁、日本皇室高円宮久子妃殿下主持，現場匯聚來自24國的大使及其夫人、各流派花道家元與國際團體代表，盛況俱足。活動中最受注目的亮點之一，莫過於久子妃殿下午後午宴的桌花，特別選用來自台南的蘭花與火鶴花，在典雅的餐桌佈置中展現出台南花卉的質感與氣度，讓台南的花作於皇室場合中綻放光彩。

黃偉哲表示，非常感謝久子妃殿下與今年輪值委員長、匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT攜手打造這場結合花藝、慈善與國際交流的盛會。台南此次以蘭花、火鶴花搭配在地農產加工品組成台南主題館，希望在日本眾多花道流派雲集的舞台上，讓台南的美感、物產與城市魅力被更多國際貴賓看見。他也強調，台南是今年唯一受邀參加的台灣城市，意義非凡。

▲台南主題館展售花卉與多項農產加工品，吸引多國大使與貴賓駐足品味、交流。

黃偉哲也與匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT共同頒發「台南市長獎」，包括高雄－東京來回機票與台南五星級飯店兩晚住宿，希望藉此帶動更多國際友人走進台南、品味城市文化。

▲高円宮久子妃殿下主持午宴，桌花採用台南蘭花與火鶴花，展現皇室品味與台南花卉魅力。

今年台南館以「花と果の都・台南 The City of Flowers & Fruits – Tainan, Taiwan」為主題，展售蘭花、火鶴花、芒果乾、火龍果乾、烏魚子等多項在地加工品，招待現場貴賓試吃，台南多樣農產風味也在國際社群間悄悄發酵，為城市打造更深的國際曝光度。

▲黃偉哲市長與日本皇室高円宮久子妃殿(中間粉色和服者)下及各國嘉賓一同合照。