求職交出帳密淪詐騙共犯！2天幫洗錢163萬挨告　無罪理由曝光

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子於網路求職時，誤信詐騙集團話術，將自己的銀行帳戶密碼交出，淪為詐騙人頭戶，短短2日，詐團以投資為由詐騙至少4名被害人，金額高達163萬元，事後再將錢轉入虛擬帳戶平台製造金流斷點，男子則被依詐欺、洗錢罪嫌起訴。法院審理，認定其因患有疾病判斷能力顯著不足，難以識破高明詐術，判他無罪。

依據判決書，該名男子於去年底在網路上尋找工作，一名女經理聲稱可提供「抄寫進貨單」的輕鬆工作，月薪4萬元。須提供網銀帳戶及密碼及加入「HOYA BIT」虛擬資產平台的帳戶密碼，男子不疑有他，便將2帳戶密碼透過LINE傳送給對方。

詐騙集團取得男子的帳戶後，隨即於24小時內，以「假投資」手法對至少四名被害人進行詐騙，被害人分別誤信臉書上的投資廣告或飆股群組，單筆金額從24萬至50萬元不等，總計163萬元，而款項一進入男子帳戶後，詐騙集團成員便立即將贓款轉「HOYA BIT」平台帳戶，購買虛擬貨幣後再迅速轉出，以此層轉方式切斷金流，掩飾犯罪所得去向。

男子在法庭上辯稱，自己也是求職詐騙的受害者，他因患有疾病，原任職的工作岌岌可危，急需新工作，才會誤信對方話術。他單純認為提供帳戶是為了收取薪資，完全不清楚對方會用來詐騙。辯護律師則提出長期就醫記錄，已由法院裁定為「受輔助宣告」之人。

辯護人強調，賴男因疾病影響，有思考鬆散、反應慢、決策困難等症狀，對於管理財產及重大決定的分析判斷能力，較一般人明顯無法考慮周全。在此身心狀態下，他更易相信詐騙集團「保證無風險」的話術，甚至當他想退出時，還遭對方以「提告」等言詞威脅，導致其深陷其中、難以脫身。

法官審酌相關就醫資料後，確定男子在案發前後持續就醫，其認知功能確實因疾病受損。從賴男與詐騙集團的對話記錄可見，他確實是因求職而逐步落入圈套。此外，法官也注意到，男子在1月7日發現帳戶有異常交易後，當天即主動前往派出所報案製作筆錄。無法證明賴男具有犯罪故意，證據不足判他無罪。