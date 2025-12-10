太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索再拘6人！1女600萬交保

▲北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第4波搜索。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案有新發現，集團以香港公司名義購買4艘遊艇，曾長期停放在基隆八斗子碼頭，除供集團成員來台聚會玩樂，也可能成為洗錢匿贓管道，專案小組發動第4波行動，搜索協助管理維護遊艇的玄古、逸先公司等14處，並拘提6名涉嫌協助洗錢、組織犯罪被告到案釐清，其中吳姓公司負責人先以600萬元交保並限制出境出海。

美國司法單位11月公布起訴太子集團首腦陳志等人，涉嫌跨國詐欺犯罪，美方同時宣布制裁太子集團在台灣成立的多間公司，台北地檢署分案調查，發現太子集團洗錢管道遍布全球，並2017年開始在台灣設立多家人頭公司作為洗錢據點之一。

而在台籍幹部王昱堂、辜淑雯協助下，太子集團除以假交易等方式轉匯巨額資金，也會在台購買和平大苑豪宅、超跑名車，一方面把贓款洗白，一方面用來招待集團成員與客戶來台享樂。

檢察官指揮警調單位查扣8間和平大苑豪宅，數十輛超跑後，發現太子集團另外以香港公司名義購買4輛遊艇，並曾在2020年到2024年，停放在八斗子碼頭，相關船務維修都由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責，不過遊艇已在陳志集團犯罪遭揭發前駛離台灣海域，其中3艘已遭轉賣變現。

專案小組查出，這間香港公司的吳姓女負責人，以陸配身分嫁來台灣，為釐清相關案情，9日兵分14路搜索，並拘提吳女等6名被告到案，全案目前已有7名被告遭收押禁見，持續朝洗錢、組織犯罪方向偵辦。