太子集團涉用4艘10億遊艇洗錢　遊艇管理公司負責人聲押禁見

記者黃翊婷／綜合報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現該集團除了涉嫌用詐欺贓款買車買房，還買了4艘豪華遊艇並長期停靠在基隆八斗子碼頭，而協助管理維護遊艇的是玄古管理顧問有限公司。檢方認為，玄古管理顧問公司負責人王俊國無法交代金流來源，有串滅證之虞，於是在今日（11日）凌晨向法院聲押禁見王男。

▲吳宜家是4艘遊艇所屬香港公司的登記負責人。（資料照／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，太子集團首腦陳志等人涉嫌跨國詐欺犯罪，今年11月被美國司法單位起訴，該集團在各國建立洗錢據點，台灣據點由陳志的親信王添主導，他們涉嫌用博弈、詐騙贓款在台灣買房購車。北檢11月陸續查扣8間和平大苑豪宅、32輛超跑名車，並聲押台籍幹部王昱堂等7人。

接著，檢方又發現太子集團以香港公司的名義買了4艘豪華遊艇，價值10億元，遊艇長期停靠在基隆八斗子碼頭。該香港公司的登記負責人是台籍女子吳宜家，遊艇則是交由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責，但這些遊艇已在陳志等人的犯行被揭發之前駛離台灣海域，其中3艘已轉賣變現。

專案小組調查後發現，吳女是以陸配身分嫁來台灣，還有一名手足在柬埔寨，她同時也是4艘遊艇所屬香港公司的登記負責人，因而懷疑她與太子集團管理階層關係密切。檢方9日兵分多路搜索，並將包含吳女在內等6人拘提到案，經過偵訊之後，吳女在10日以270萬元交保。

而玄古管理顧問公司負責人王俊國涉嫌協助太子集團轉交現金，由於他對金流來源交代不清，檢方認為有串滅證之虞，今日（11日）凌晨向法院聲押禁見。