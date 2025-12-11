　
國際

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

美國仍居全球影響力第一，根據報告，中國在後緊追。（圖／路透）

▲美國仍居全球影響力第一，根據報告，中國在後緊追。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

「2025年全球最具影響力國家排行榜」出爐，142國競逐之中，美國再度稱霸排行榜之首，而前四強、美、中、俄、印的激烈競爭格局未變。英國、日本仍穩坐前段班，南韓成功擠入前10名，台灣則名列第20名，較往年表現亮眼。

國際商業雜誌《CEOWORLD》9日公布排行榜，根據今年評比，美國以95.36分高居第1，在軍事、經濟與文化領域展現全面壓倒性優勢。中國以94.86分名列第2，俄羅斯以94.81分位居第3，兩者與美國差距不到1分。印度仍居第4，分數94.76分。第5至第6名則由英國（94.56分）與日本（94.31分）拿下。報告指出，今年前六名競爭「極度接近」，各國影響力差距微弱。

南韓今年排名第7，擊敗傳統強權法國（第8）、義大利（第9）與土耳其（第10）。報告分析，四國展現先進工業能力、地區領導力與聯盟網絡，成功轉化為持久影響力。第11名至第20名依序為巴西、埃及、印尼、沙烏地阿拉伯、以色列、澳洲、伊朗、波蘭、西班牙與台灣。

第21名至第30名包括巴基斯坦、德國、阿拉伯聯合大公國、越南、泰國、阿爾及利亞、荷蘭、阿根廷、希臘與新加坡。第31名至第40名則有墨西哥、菲律賓、南非、北韓、挪威、奈及利亞、瑞典、緬甸、加拿大及孟加拉。

排名最後五名依序為賴比瑞亞（倒數第5）、索馬利亞（倒數第4）、貝南（倒數第3）、不丹（倒數第2）以及最末名的摩爾多瓦。報告指出，這些國家普遍面臨經濟規模有限、發展受結構制約等問題，難以將國力轉化為外溢的全球影響力，但這些評價並非對其文化或社會價值的否定。

《CEOWORLD》的評比基準包括7大指標：政治穩定、經濟影響力、國防預算、武器裝備、全球聯盟、軟實力與軍事實力。報告指出，美國能持續稱霸，來自「規模、體系、敘事」三大優勢相互強化：其擁有全球最大的已開發國家經濟體、深厚的金融與創新系統、龐大國防預算，以及由盟友構築而成的全球性戰略架構。同時，美國透過娛樂、科技、高教與文化輸出塑造全球敘事，持續鞏固其軟實力地位。

12/08 全台詐欺最新數據

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

